Partidos de hoy, Perú, 7 de agosto | Fuente: Universitario

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cienciano vs Universitario por Liga1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de Premier League, Ligue 1 y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, 7 de agosto 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. Manchester United vs Brighton - Star+

8:00 a.m. Leicetesr City vs Brentford - Star+

10:30 a.m. West Ham vs Manchester City - Star+, ESPN



Partidos de hoy, Liga1 Betsson - Perú

11:00 a.m. César Vallejo vs Atlético Grau - Gol Perú

1:15 p.m. Municipal vs Sport Boys - Gol Perú

3:00 p.m. Cienciano vs Universitario - Gol Perú

Trofeo Joan Gamper

1:00 p.m. Barcelona vs Pumas UNAM -Star+, ESPN



Partidos de hoy, Liga Profesional Argentina

11:00 a.m. Aldosivi vs CA Huracán - AFA Play, TyC Sports

1:00 p.m. San Lorenzo vs Estudiantes LP - AFA Play, TyC Sports

3:30 p.m. Independiente vs River Plate - AFA Play, Star+, ESPN

6:00 p.m. Newell's Old Boys vs Colón - AFA Play, TyC Sports

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

6:00 p.m. Toulouse vs Nice - Star+

10:05 a.m. Rennes vs Lorient - Star+

1:45 p.m. Marsella vs Stade de Reims - Star+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguay

8:15 a.m. CA Fenix vs Montevideo City - Star+

1:00 p.m. Danubio vs Deportivo Maldonado - Star+

4:30 p.m. Defensor Sporting vs Peñarol - Star+, GOlTV

Partidos de hoy, Liga Colombiana

8:15 p.m. Pereira vs Santa Fe - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro Ecuador

2:00 p.m. Aucas vs LDU Quito - Star+, GolTV

4:30 p.m. U. Católica vs Deportico Cuenca - Star+

7:00 p.m. Barcelona SC vs Mushuc Runa - Star+, GolTV

Partidos de hoy, Liga MX - México



4:00 p.m. Atlético San Luis vs Necaxa - Star+

6:05 p.m. Pachuca vs Tigres UANL - Marca Claro (Youtube), Claro Sports

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. Stuttgart vs RB Leipzig - Star+, ESPN 2

10:30 am. Koln vs Schalke 04 - Star+, ESPN 2