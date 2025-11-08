Boca Junior vs. River Plate EN VIVO: partidazo en La Bombonera por el Superclásico de Argentina

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO: se enfrentan este domingo 9 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), en Buenos Aires (Argentina). El Superclásico corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura por la Liga Profesional y se jugará a partir de las 2:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Para el 'Xeneize', el duelo de este domingo es fundamental dado que un triunfo sellaría su clasificación a la próxima Copa Libertadores. El 2025 ha sido hasta ahora un año para el olvido para el club: cayó en la repesca de la Copa Libertadores, no tuvo un buen rendimiento en el plano local durante el primer semestre y sufrió el mes pasado el fallecimiento de su entrenador, Miguel Ángel Russo.

River, por su parte, llega al superclásico sumido en una profunda crisis futbolística, que el pasado domingo resultó en duros insultos por parte de la afición hacia los jugadores tras la derrota ante Gimnasia en el Monumental. Marcelo Gallardo extendió su contrato hasta diciembre de 2026 tras obtener el respaldo del nuevo presidente del club, Stefano di Carlo, pero una derrota ante Boca sería un duro golpe para el 'Muñeco'.

Boca vs River: altas y bajas para el superclásico del Torneo Clausura 2025 de Argentina

Boca Juniors volverá a contar con Leandro Paredes tras cumplir su suspensión la última fecha y reaparece entre los concentrados Edinson Cavani. No están Miramón ni Martegani. River Plate no cuenta todavía con Facundo Colidio. Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, en duda los últimos días, entran en la consideración de Marcelo Gallardo.

¿Cuándo y dónde juegan Boca vs River EN VIVO por el superclásico del Torneo Clausura 2025 de Argentina?

El superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate está programado para el domingo 9 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), en Buenoas Aires (Argentina). El recinto tiene capacidad para recibir a 57 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Boca vs River EN VIVO por el superclásico del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 2:30 p.m.

, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 2:30 p.m. En Argentina , el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 4:30 p.m.



, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 4:30 p.m. En Colombia, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 2:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 3:30 p.m.

En Chile, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 4:30 p.m.



En Uruguay, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 4:30 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a la 1:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 3:30 p.m.



En España, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver el superclásico Boca vs River EN VIVO por TV y streaming?

El Superclásico del fútbol argentino será transmitido a todo el Perú y Sudamérica a través de la señal de ESPN y vía streaming (dispositivos como celulares, tablets, PC y más) en Disney+ y Fanatiz En Argentina se podrá ver por TNT Sports, ESPN Premium y HBO Max. En el caso de México, el choque va por las plataformas ESPN y Disney+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Boca vs River: alineaciones posibles del superclásico

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Exequiel Zeballos, Leandro Paredes ©, Milton Delgado; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

River Plate: Franco Armani ©, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Giuliano Galoppo y Maxi Salas.

Boca vs River: ¿Quién es favorito según las apuestas del superclásico?

Casa de apuestas Boca Empate River Betano 2.40 2.85 3.55 Apuesta Total 2.42 2.75 3.50 Te Apuesto 2.31 2.88 3.23 DoradoBet 2.36 2.80 3.50

