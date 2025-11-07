Boca Juniors vs. River Plate: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Superclásico 2025 en La Bombonera?

Se viene una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El segundo enfrentamiento entre Boca y River en la temporada 2025 tendrá a La Bombonera como recinto.

Este duelo será determinante y es que el resultado podría decidir la clasificación directa de Boca Juniors a la fase de grupos de la Copa Libertadores o ayudar a River Plate a levantarse e ir en busca de ese primer objetivo internacional.

Mientras Claudio Úbeda parece tener definidas sus cartas para emplear, Marcelo Gallardo mantiene la reserva con su estrategia ante las dudas por el presente ‘millonario’.

Boca vs River: ¿cómo llegan al superclásico del Torneo Clausura 2025 de Argentina?

Boca se presenta al Superclásico tras derrotar a domicilio por 1-2 a Estudiantes, un resultado que le permite liderar con Argentinos Jrs. la Zona A en el Clausura. Por su lado, River llega tras perder 0-1 ante Gimnasia como local, quedando en el segundo puesto de la Zona B.

¿Cuándo y dónde juegan Boca vs River EN VIVO por el superclásico del Torneo Clausura 2025 de Argentina?

El superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate está programado para el domingo 9 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), en Buenoas Aires (Argentina). El recinto tiene capacidad para recibir a 57 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Boca vs River EN VIVO por el superclásico del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 2:30 p.m.

, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 2:30 p.m. En Argentina , el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 4:30 p.m.



, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 4:30 p.m. En Colombia, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 2:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 3:30 p.m.

En Chile, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 4:30 p.m.



En Uruguay, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 4:30 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a la 1:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 3:30 p.m.



En España, el partido entre Boca Juniors vs. River Plate comienza a las 8:30 p.m.

¿Qué canal transmite el superclásico Boca vs River EN VIVO por TV?

El Superclásico del fútbol argentino será transmitido a todo el Perú y Sudamérica a través de la señal de ESPN y vía streaming (dispositivos como celulares, tablets, PC y más) en Disney+ y Fanatiz En Argentina se podrá ver por TNT Sports y HBO Max. En el caso de México, el choque va por las plataformas ESPN y Disney+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Boca vs River: alineaciones posibles del superclásico

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Exequiel Zeballos, Leandro Paredes ©, Milton Delgado; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

River Plate: Franco Armani ©, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Giuliano Galoppo y Maxi Salas.

Boca vs River: últimos resultados del superclásico

27/04/2025 | River Plate 2-1 Boca Juniors – Liga Profesional

21/09/2024 | Boca Juniors 0-1 River Plate – Liga Profesional

21/04/2024 | River Plate 2-3 Boca Juniors – Copa Liga Profesional

25/02/2024 | River Plate 1-1 Boca Juniors – Copa Liga Profesional

01/10/2023 | Boca Juniors 0-2 River Plate – Copa Liga Profesional