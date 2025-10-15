Últimas Noticias
Partidos de hoy, jueves 16 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Brasileirao

Partidos de hoy, jueves 16 de octubre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, jueves 16 de octubre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Diego Figueroa Loayza

Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 16 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Sport Boys por la Liga1 Te Apuesto 2025. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, jueves 16 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

8:00 p.m. Alianza Lima vs. Sport Boys – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Champions League Femenina – UEFA

11:45 a.m. Atlético de Madrid vs. Manchester United – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. Bayern Munich vs. Juventus – Disney+ Premium

2:00 p.m. PSG vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. Benfica vs. Arsenal – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Women’s Champions Cup – Concacaf

9:00 p.m. Vancouver Rise vs. Alianza FC – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa AUF – Uruguay

5:00 p.m. Racing Club vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Serie A – Brasileirao

5:00 p.m. Gremio vs. Sao Paulo – Fanatiz, L1, L1 Play

7:30 p.m. Fluminense vs. Juventude – Fanatiz

7:30 p.m. Vitória vs. Bahía – Fanatiz


Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Brasileirao Fútbol Peruano

