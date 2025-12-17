Partidos de hoy, jueves 18 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa del Rey y Supercopa de Italia

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Nápoli vs. AC Milan por la Supercopa de Italia. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 18 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos hoy, Conference League – UEFA
3:00 p.m. Rayo Vallecano vs. FC Drita – Disney+ Premium
3:00 p.m. AZ Alkmaar vs. Jagiellonia – Disney+ Premium
3:00 p.m. Mainz 05 vs. Samsunsport – Disney+ Premium
3:00 p.m. Shakhtar Donetsk vs. HNK Rijeka – Disney+ Premium
3:00 p.m. Dinamo Kiev vs. FC Noah – Disney+ Premium
3:00 p.m. Sparta Praga vs. Aberdeen – Disney+ Premium
3:00 p.m. Crystal Palace vs, KuPS – Disney+ Premium
3:00 p.m. Legia Warszawa vs. Lincoln Red Imps – Disney+ Premium
3:00 p.m. Slovan Bratislava vs. BK Häcken – Disney+ Premium
3:00 p.m. AEK Larnaca vs. KF Shkendija – Disney+ Premium
3:00 p.m. AC Omonia vs. Raków Czestochowa – Disney+ Premium
3:00 p.m. Strasbourg vs. Breidablik UBK – Disney+ Premium
3:00 p.m. Shamrock Rovers vs. Hamrun Spartans – Disney+ Premium
3:00 p.m. Lausanne Sport vs. Fiorentina – Disney+ Premium
3:00 p.m. Sigma Olomouc vs. Lech Poznan – Disney+ Premium
3:00 p.m. Zrinjski Mostar vs. Rapid Wien – Disney+ Premium
3:00 p.m. NK Celje vs. Shelbourne FC – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa de Portugal
3:45 p.m. FC Porto vs. FC Famalicao – RTP Internacional
Partidos de hoy, Copa del Rey – España
1:00 p.m. Oursen CF vs. Athletic Club – América tvGO
Partidos de hoy, Copa Ecuador
7:00 p.m. LDU Quito vs. U. Católica – DGO, DSports 4
Partidos de hoy, Supercopa de Italia
2:00 p.m. Nápoli vs. AC Milan – DGO, DSports