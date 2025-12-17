Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, jueves 18 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa del Rey y Supercopa de Italia

Partidos de hoy, jueves 18 de diciembre del 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, jueves 18 de diciembre del 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: AC Milan
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 18 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Nápoli vs. AC Milan por la Supercopa de Italia. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, jueves 18 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos hoy, Conference League – UEFA

3:00 p.m. Rayo Vallecano vs. FC Drita – Disney+ Premium

3:00 p.m. AZ Alkmaar vs. Jagiellonia – Disney+ Premium

3:00 p.m. Mainz 05 vs. Samsunsport – Disney+ Premium

3:00 p.m. Shakhtar Donetsk vs. HNK Rijeka – Disney+ Premium

3:00 p.m. Dinamo Kiev vs. FC Noah – Disney+ Premium

3:00 p.m. Sparta Praga vs. Aberdeen – Disney+ Premium

3:00 p.m. Crystal Palace vs, KuPS – Disney+ Premium

3:00 p.m. Legia Warszawa vs. Lincoln Red Imps – Disney+ Premium

3:00 p.m. Slovan Bratislava vs. BK Häcken – Disney+ Premium

3:00 p.m. AEK Larnaca vs. KF Shkendija – Disney+ Premium

3:00 p.m. AC Omonia vs. Raków Czestochowa – Disney+ Premium

3:00 p.m. Strasbourg vs. Breidablik UBK – Disney+ Premium

3:00 p.m. Shamrock Rovers vs. Hamrun Spartans – Disney+ Premium

3:00 p.m. Lausanne Sport vs. Fiorentina – Disney+ Premium

3:00 p.m. Sigma Olomouc vs. Lech Poznan – Disney+ Premium

3:00 p.m. Zrinjski Mostar vs. Rapid Wien – Disney+ Premium

3:00 p.m. NK Celje vs. Shelbourne FC – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa de Portugal

3:45 p.m. FC Porto vs. FC Famalicao – RTP Internacional


Partidos de hoy, Copa del Rey – España

1:00 p.m. Oursen CF vs. Athletic Club – América tvGO


Partidos de hoy, Copa Ecuador

7:00 p.m. LDU Quito vs. U. Católica – DGO, DSports 4


Partidos de hoy, Supercopa de Italia

2:00 p.m. Nápoli vs. AC Milan – DGO, DSports


El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Copa del Rey Supercopa de Italia Copa Ecuador

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA