Corinthians vs Vasco da Gama EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la final ida de la Copa de Brasil 2025?

Corinthians vs Vasco da Gama EN VIVO: se enfrentan este miércoles 17 de diciembre por la final ida de la Copa Brasil 2025. El encuentro se disputará en el Neo Quimica Arena de la ciudad de Sao Paulo, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Globo TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Corinthians vs Vasco da Gama: ¿cómo llegan a la final de la Copa de Brasil 2025?



Corinthians llega al partido luego de vencer en semifinales a Cruzeiro en los penales, tras quedar 2-2 en el marcador global. Vasco da Gama, en tanto, llega al cotejo tras derrotar —también por penales— a Fluminense, tras igualar 2-2 en el global.

¿Cuándo y dónde juegan Corinthians vs Vasco da Gama en vivo por la final de la Copa de Brasil 2025?



El partido entre Corinthians vs Vasco da Gama se disputará este miércoles 17 de diciembre en el Neo Quimica Arena de la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 49 205.

¿A qué hora juegan Corinthians vs Vasco da Gama en vivo por la final de la Copa de Brasil 2025?



En Perú , el partido Corinthians vs Vasco da Gama comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil , el partido Corinthians vs Vasco da Gama comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Corinthians vs Vasco da Gama comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Corinthians vs Vasco da Gama comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Corinthians vs Vasco da Gama comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Corinthians vs Vasco da Gama comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Corinthians vs Vasco da Gama comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Corinthians vs Vasco da Gama comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Corinthians vs Vasco da Gama comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Corinthians vs Vasco da Gama comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Corinthians vs Vasco da Gama en vivo por TV?



El partido entre Corinthians vs Vasco da Gama se podrá ver EN VIVO por TV a través de Globo TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Corinthians vs Vasco da Gama: alineaciones posibles



Corinthians: Hugo Souza; Torres, Joao Pedro, Gustavo Henrique; André, Breno, Carrillo, Matheus Bidu; Dieguinho, Angel Romero, Memphis Depay.

Vasco da Gama: Leo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Rodríguez; Cauan, Hugo Moura, Coutinho; Franca, Rayan, Moreira.