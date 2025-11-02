Partidos de hoy, lunes 3 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y el Mundial Sub 17

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Bolivia vs Sudáfrica por el Mundial Sub 17. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, lunes 3 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga | España
3:00 p.m. | Real Oviedo vs Osasuna - DSports, DGO
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
3:00 p.m. | Sunderland vs Everton - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
12:30 p.m. | Sassuolo vs Genoa - Disney+
2:45 p.m. | Lazio vs Cagliari - ESPN 3, Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
2:45 p.m. | Defensa y Justicia vs Huracán - Disney+
2:45 p.m. | Platense vs Sarmiento - TyC Sports
5:00 p.m. | Central Córdoba vs Racing - Disney+
7:15 p.m. | Belgrano vs Tigre - Disney+
7:15 p.m. | Banfield vs Lanús - TyC Sports
Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA
7:30 a.m. | Sudáfrica vs Bolivia - DSports 4, DGO
7:30 a.m. | Costa Rica vs EAU - DSports 7, DGO
8:00 a.m. | Senegal vs Croacia - DSports 6, DGO, FIFA+
8:30 a.m. | Japón vs Marruecos - DSports+, DGO
9:45 a.m. | Argetina vs Bélgica - DSports, DGO
10:15 a.m. | Nueva Caledonia vs Portugal - DSports 4, DGO
10:45 a.m. | Túnez vs Fiyi - DSports 6, DGO
10:45 a.m. | Qatar vs Italia - DSports+, DGO, América tvGO
Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra
2:30 p.m. | Tamworth vs Leyton Orient - Disney+
Partidos de hoy, AFC Champions League Elite - Asia
8:45 a.m. | Nsaf Qarshi vs Al Wahda - YouTube
11:00 a.m. | Al Duhail SC vs Shabab Al Ahli -YouTube
11:00 a.m. | Tractor SC vs Al Shorta SC - YouTube
1:15 p.m. | Al Gharafa vs Al Hilal - Disney+, YouTube
Partidos de hoy, Primera División - Uruguay
5:00 p.m. | Plaza Colonia vs Cerro Largo - Disney+
Partidos de hoy, Segunda División - España
2:30 p.m. | Real Valladolid vs Granada - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Portugal
3:45 p.m. | Gil Vicente vs Santa Clara - GolTV, GolTV Play
Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador
7:00 p.m. | Libertad vs Independiente del Valle - ECDF
Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos
10:45 p.m. | Seattle Sounders vs Minnesota - Apple TV