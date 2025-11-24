Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, martes 25 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League

Partidos de hoy, martes 25 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, martes 25 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: fcbarcelona
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 25 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Chelsea por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

12:45 p.m. | Ajax vs Benfica - ESPN, Disney+
12:45 p.m. | Galatasaray vs Saint Gilloise - ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Napoli vs Qarabag - ESPN 4, Disney+
3:00 p.m. | Manchester City vs Bayer Leverkusen - ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Chelsea va FC Barcelona - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Villarreal - ESPN 7, Disney+
3:00 p.m. | Marsella vs Newcastle - ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | Slavia Praga vs Athletic Club - ESPN 6, Disney+
3:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Juventus - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

1:15 p.m. | Al Hilal vs Al Shorta - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Ecuador

7:00 p.m. | Universidad Católica vs Cuenca Juniors - DSports, DGO

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Flamengo - L1 Play, Globo
7:30 p.m. | Gremio vs Palmeiras - L1 Play

Partidos de hoy, UEFA Youth League - UEFA

8:00 a.m. | Chelsea vs FC Barcelona - Disney+
10:00 a.m. | Borussia Dortmund vs Villarreal - Disney+

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
fútbol en vivo partidos de hoy Champions League Brasileirao

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA