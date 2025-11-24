Partidos de hoy, martes 25 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Chelsea por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

12:45 p.m. | Ajax vs Benfica - ESPN, Disney+

12:45 p.m. | Galatasaray vs Saint Gilloise - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Napoli vs Qarabag - ESPN 4, Disney+

3:00 p.m. | Manchester City vs Bayer Leverkusen - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Chelsea va FC Barcelona - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Villarreal - ESPN 7, Disney+

3:00 p.m. | Marsella vs Newcastle - ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | Slavia Praga vs Athletic Club - ESPN 6, Disney+

3:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Juventus - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

1:15 p.m. | Al Hilal vs Al Shorta - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Ecuador

7:00 p.m. | Universidad Católica vs Cuenca Juniors - DSports, DGO

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Flamengo - L1 Play, Globo

7:30 p.m. | Gremio vs Palmeiras - L1 Play

Partidos de hoy, UEFA Youth League - UEFA

8:00 a.m. | Chelsea vs FC Barcelona - Disney+

10:00 a.m. | Borussia Dortmund vs Villarreal - Disney+

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis