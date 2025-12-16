Partidos de hoy, miércoles 17 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa del Rey y Champions

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Talavera vs. Real Madrid por la Copa del Rey. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 17 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League – Femenina

3:00 p.m. Bayern Munich vs. Valerenga – Disney+ Premium

3:00 p.m. Wolfsburgo vs. Chelsea – Disney+ Premium

3:00 p.m. O. Lyon vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium

3:00 p.m. Juventus vs. Manchester United – Disney+ Premium

3:00 p.m. AS Roma vs. St. Polten – Disney+ Premium

3:00 p.m. Paris FC vs. Barcelona – Disney+ Premium

3:00 p.m. Benfica vs. PSG – Disney+ Premium

3:00 p.m. Twente vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. OH Leuven vs. Arsenal – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa Colombia

7:30 p.m. DIM Medellín vs. Atlético Nacional – Win Sports TV YouTube

Partidos de hoy, Copa de Portugal

3:45 p.m. SC Farense vs. Benfica – RTP Internacional

Partidos de hoy, Copa del Rey

1:00 p.m. Racing Santander vs- Villarreal – América tvGO

1:00 p.m. At. Baleares vs. Atlético de Madrid – América tvGO

3:00 p.m. CF Talavera vs. Real Madrid – América tvGO, América TV

Partidos de hoy, Copa do Brasil

7:30 p.m. Corinthians vs. Vasco da Gama – DSports, DGO

Partidos de hoy, EFL Cup – Inglaterra

2:30 p.m. Manchester City vs. Brentford – Disney+ Premium

3:15 p.m. Newcastle vs. Fulham – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa Intercontinental – FIFA

12:00 p.m. PSG vs. Flamengo – DGO, DSports

Partidos de hoy, KNVB Beker – Países Bajos

12:45 p.m. Excelsior vs. Ajax – DSports+, DGO

3:00 p.m. Feyenoord vs. Heerenveen – DSports+, DGO