Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions y Libertadores

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 22 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Juventus por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, miércoles 22 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. Flamengo vs. Racing Club – Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV, ESPN

Partidos de hoy, Champions League

11:45 a.m. Athletic Club vs. Qarabag FK – Disney+ Premium, ESPN 2

11:45 a.m. Galatasaray vs. Bodo/Glimt – Disney+, ESPN

2:00 p.m. Real Madrid vs. Juventus – Disney+, ESPN

2:00 p.m. Chelsea vs. Ajax – Disney+ Premium, ESPN 5

2:00 p.m. Bayern Munich vs. Club Brugge – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Liverpool – Disney+, ESPN 3

2:00 p.m. Atalanta vs. Slavia Praha – Disney+ Premium, ESPN 6

2:00 p.m. Sporting CP vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 4

2:00 p.m. AS Monaco vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN 7

Partidos de hoy, Champions League Elite – AFC

07:15 a.m. Shanghai Shenhua vs. Seoul – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Champions League Two – AFC

08:45 a.m. FC Goa vs. Al Nassr – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. Sporting San Miguelito vs. Plaza Amador – Disney+ Premium

9:00 p.m. Real España vs. Xelajú MC – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa Ecuador

3:00 p.m. Cuenca Juniors vs. 9 de Octubre – DGO

6:00 p.m. LDU Quito vs. Deportivo Cuenca – DGO

6:00 p.m. Guayaquil City vs. Emelec – DGO


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

5:30 p.m. CA Huracán vs. Central Córdoba – Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

12:00 p.m. Konyaspor vs. Besiktas – Disney+ Premium


Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Champions League Copa Libertadores

