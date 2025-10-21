Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions y Libertadores

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 22 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Juventus por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 22 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. Flamengo vs. Racing Club – Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV, ESPN
Partidos de hoy, Champions League
11:45 a.m. Athletic Club vs. Qarabag FK – Disney+ Premium, ESPN 2
11:45 a.m. Galatasaray vs. Bodo/Glimt – Disney+, ESPN
2:00 p.m. Real Madrid vs. Juventus – Disney+, ESPN
2:00 p.m. Chelsea vs. Ajax – Disney+ Premium, ESPN 5
2:00 p.m. Bayern Munich vs. Club Brugge – Disney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Liverpool – Disney+, ESPN 3
2:00 p.m. Atalanta vs. Slavia Praha – Disney+ Premium, ESPN 6
2:00 p.m. Sporting CP vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 4
2:00 p.m. AS Monaco vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN 7
Partidos de hoy, Champions League Elite – AFC
07:15 a.m. Shanghai Shenhua vs. Seoul – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Champions League Two – AFC
08:45 a.m. FC Goa vs. Al Nassr – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. Sporting San Miguelito vs. Plaza Amador – Disney+ Premium
9:00 p.m. Real España vs. Xelajú MC – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa Ecuador
3:00 p.m. Cuenca Juniors vs. 9 de Octubre – DGO
6:00 p.m. LDU Quito vs. Deportivo Cuenca – DGO
6:00 p.m. Guayaquil City vs. Emelec – DGO
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
5:30 p.m. CA Huracán vs. Central Córdoba – Fanatiz, TyC Sports
Partidos de hoy, Superliga – Turquía
12:00 p.m. Konyaspor vs. Besiktas – Disney+ Premium