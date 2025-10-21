Champions League: Athletic Bilbao se enfrentará ante Qarabag por la fecha 3

Últimas Noticias
Athletic Bilbao se enfrentará ante Qarabag por la fecha 3
Qarabag se mide ante Athletic Bilbao en el estadio la Catedral mañana a las 11:45 horas. El partido será supervisado por Igor Pajac.

Mañana desde las 11:45 horas, Athletic Bilbao recibirá a Qarabag en el estadio la Catedral, por la fecha 3 de la Champions.

Así llegan Athletic Bilbao y Qarabag

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions

Athletic Bilbao recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Borussia Dortmund.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag llega triunfante luego de ver caer a FC Copenhague con un marcador 2-0.

Igor Pajac es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Athletic Bilbao y Qarabag, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

Tags
Athletic Bilbao Qarabag Champions League

