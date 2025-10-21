Real Madrid vs. Juventus: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partidazo por la Champions League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid vs. Juventus EN VIVO: se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Santiago Bernabéu, en Madrid (España). El partido corresponde a la fecha 3 de la fase liga de la Champions League 2025-26 y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Duelo histórico en la Champions League antes del Clásico ante el Barcelona. Será el vigésimo tercer enfrentamiento del equipo blanco con la Juventus, uno de ellos fuera del marco europeo y reciente, en el Mundial de Clubes.

Un testarazo de Gonzalo García resolvió el último choque el pasado 1 de julio. Hay poca distancia entre partidos, pero numerosos cambios. Nada tiene que ver el nuevo proyecto de Xabi Alonso, vencedor en diez de sus once encuentros.

Dos triunfos en dos jornadas de la Champions, que demuestran que el Real Madrid ha aprendido la lección de la primera liguilla tras su cambio de formato, cuando cayó de forma sorprendente en Lille y ante el Milan en el Bernabéu.

Ahogada por los resultados llega la 'Juve' a este clásico europeo. Cinco empates seguidos y una derrota en los últimos seis partidos, sin victoria en lo que va de Liga de Campeones y con la sensación de haber vuelto atrás en el tiempo, perdida en juego y despojada de personalidad en el campo.



Real Madrid vs Juventus: altas y bajas para a la fecha 3 de la fase liga de Champions League 2025-26

El Real Madrid recuperar a Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, tras superar sendas lesiones musculares. No estarán Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, David Alaba ni Dani Ceballos. Juventus no tendrá a Gleison Bremer, operado recientemente de la rodilla izquierda por una lesión de menisco.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Juventus EN VIVO por la fase liga de Champions League 2025-26?

El partido entre Real Madrid vs. Juventus se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España). El recinto tiene capacidad para recibir a 84 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Juventus EN VIVO por la fase liga de Champions League 2025-26?

En Perú , el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 9:00 p.m. En Italia , el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 4:00 p.m.



En México (CDMX), el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Real Madrid vs. Juventus comienza a las 3:00 p.m.



¿Qué canales transmiten el Real Madrid vs Juventus EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y distitntos países de Sudamérica por ESPN, en Argentina por FOX Sports y en México por FOX One. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.

Vía streaming el Real Madrid vs. Juventus se puede ver en la plataforma Disney+ y Caliente TV. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Real Madrid vs Juventus: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, David Alaba, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius Jr.; y Kylian Mbappé.

Juventus: Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Lloyd Kelly; Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Kephren Thuram; Francisco Conceição, Jonathan David y Kenan Yıldız.

Real Madrid vs Juventus: ¿cuánto pagan las apuestas por un gol de Kylian Mbappé?

Casa de apuestas Cuota Betano 1.55 Apuesta Total 1.68 Te Apuesto 1.72 Doradobet 1.68