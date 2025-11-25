Partidos de hoy, miércoles 26 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Brasileirao

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 26 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

12:45 p.m. Copenhague vs. FC Kairat – Disney+ Premium, ESPN 2

12:45 p.m. Pafos FC vs. AS Mónaco – Disney+, ESPN

3:00 p.m. Arsenal vs. Bayern Munich – Disney+, ESPN, ESPN 2

3:00 p.m. PSG vs. Tottenham – Disney+, ESPN 3

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Inter Milán – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. Liverpool vs. PSV Eindhoven – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Atalanta – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. Sporting Club vs. Brujas – Disney+ Premium, ESPN 6

3:00 p.m. Olympiacos vs. Real Madrid – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Champions League Elite – AFC

07:15 a.m. Shanghai Shenhua vs. Vissel Kobe – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Champions League Two – AFC

08:45 a.m. Istiklol vs. Al Nassr – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. West Bromwich vs. Birmingham – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

9:00 p.m. Alajuelense vs. Xelajú MC – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga de Colombia

6:30 p.m. Bucaramanga vs. Fortaleza – RCN Nuestra Tele

8:30 p.m. Atlético Nacional vs. Junior – RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

7:30 p.m. Lanús vs. Tigre – Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:00 p.m. RB Bragantino vs. Fortaleza SC – L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Youth League – UEFA

08:00 a.m. Arsenal vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, UEFA TV

10:00 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Atalanta – Disney+ Premium, UEFA TV