Arsenal vs. Bayern Munich: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partidazo por la Champions League?

Arsenal vs. Bayern Munich: se enfrentan este miércoles 26 de noviembre en el Emirates Stadium, en Londres (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 5 de la fase liga de la Champions League 2025-26 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Invictos y líderes de la Champions League. Dos equipos con gran momento de forma en la actual temporada, que además comandan sus respectivas ligas.

Arsenal recibe al Bayern Munich en un partidazo, donde se pondrá en juego el paso perfecto de estos elencos en la Champions League. Los ‘gunners’ dieron un golpe de autoridad goleando al Tottenham en el derbi el fin de semana y en su último duelo de Champions, los bávaros vencieron a domicilio al PSG, último campeón europeo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Arsenal vs Bayern Múnich: ¿cómo llegan a la fecha 5 de la fase liga de Champions League 2025?

Arsenal llega al partido tras golear 4-1 al Tottenham en el derbi londinense, consolidándose como líder de la Premier League. En tanto, Bayern Munich le propinó 6-2 a Friburgo y manda en la Bundesliga.

¿Cuándo y dónde juegan Arsenal vs Bayern Múnich EN VIVO por la fecha 5 de la fase liga de Champions League 2025?

El partido entre Arsenal vs. Bayern Munich se disputará en el Emirates Stadium, en Londres (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 60 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Bayern Múnich EN VIVO por la fase liga de Champions League 2025?

En Perú , el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 8:00 p.m.



, el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Arsenal vs. Bayern Munich comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Arsenal vs Bayern Múnich EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y distintos países de Sudamérica por ESPN y ESPN 2 y en México por HBO Max. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.

Vía streaming el Arsenal vs. Bayern Munich se puede ver en la plataforma Disney+. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

𝒩𝑜𝓈 𝓋𝑒𝓂𝑜𝓈 𝑒𝓃 𝐿𝑜𝓃𝒹𝓇𝑒𝓈, 𝓂𝒾 𝑔𝑒𝓃𝓉𝑒 👋✈️ pic.twitter.com/axAYfbTEFB — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 25, 2025

Arsenal vs Bayern Múnich: alineaciones posibles

Arsenal: David Raya; J. Timber, Wiliam Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, E. Eze, Lucas Trossard; y Mikel Merino.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, J. Tah, J. Stanisic; Joshua Kimmich, A. Pavlovic; L. Karl, Michael Olise, Serge Gnabry; y Harry Kane.

Arsenal vs Bayern Múnich: últimos resultados

23/11/2025 | Arsenal 4-1 Tottenham – Premier League

08/11/2025 | Sunderland 2-2 Arsenal – Premier League

04/11/2025 | Slavia Praha 0-3 Arsenal – Champions League