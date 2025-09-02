Últimas Noticias
Partidos de hoy, miércoles 3 de setiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias del Mundial

Partidos de hoy, miércoles 3 de setiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 3 de setiembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Seychelles vs. Gabón por las Eliminatorias 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, miércoles 3 de setiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Colombia

7:30 p.m. DIM Medellín vs. Fortaleza – Win Sports TV YouTube


Partidos de hoy, Eliminatorias Mundial 2026 – CAF

08:00 a.m. Seychelles vs. Gabón – FIFA+


Partidos de hoy, Women’s Champions Cup – Concacaf

8:00 p.m. Chorrillo FC vs. América – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga Futve 2 – Venezuela

2:30 p.m. Trujillanos vs. Héroes de Falcón – FIFA+

2:30 p.m. Puerto Cabello vs. Atlético El Vigía – FIFA+

3:00 p.m. Mineros Guayana vs.  Marítimo de La Guaira – FIFA+

3:00 p.m. Aragua vs. Deportivo Miranda – FIFA+

3:00 p.m. Ureña SC vs. Titanes FC – FIFA+

3:00 p.m. Angostura FC vs. Bolívar SC – FIFA+

4:30 p.m. Academia Rey vs. Real Frontera – FIFA+

6:00 p.m. Dynamo Puerto vs.  Monagas SC B – FIFA+


Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador

3:30 p.m. Independiente Juniors vs. Leones del Norte – El Canal del Fútbol


00:00 · 00:00

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Eliminatorias 2026

