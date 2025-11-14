Brasil vs. Senegal: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional FIFA en Londres?

Brasil vs. Senegal EN VIVO: se enfrentan este sábado 15 de noviembre en Emirates Stadium, en Londres (Inglaterra), desde las 11:00 a.m. (hora peruana) por amistoso internacional FIFA 2025. La transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Brasil logró su boleto para el Mundial 2026 con un rendimiento irregular en las Eliminatorias, un aspecto que Carlo Ancelotti quiere dejar atrás durante sus partidos de preparación.

En octubre goleó a Corea del Sur y cayó frente a Japón. Dos caras para un ‘Scratch’ que no encuentra aún la brújula y que avanza en medio de la controversia por la ausencia de Neymar en el seleccionado, lejos de su mejor nivel con el Santos.

"Tenemos que seguir aprendiendo y mejorando para estar listos para la Copa del Mundo. Estoy contento con lo que hemos hecho hasta ahora, pero también somos conscientes de los errores que hemos cometido”, afirmó Ancelotti, quien depositará su confianza ante Senegal para el ataque en Vinícius Jr. y Rodrygo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Brasil vs Senegal: ¿cómo llega el ‘Scratch’ al amistoso por fecha FIFA?

En la ventana FIFA de octubre, Brasil disputó dos partidos amistosos en Asia. Mientras le propinó un 5-0 a Corea del Sur, cayó por 3-2 en su último encuentro ante Japón.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Senegal EN VIVO por amistoso por fecha FIFA?

El partido de Brasil contra el seleccionado de Senegal está programado para el sábado 15 de noviembre en el Emirates Stadium, en Londres (Inglaterra). El recinto tiene una capacidad para recibir a 60 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Brasil vs Senegal EN VIVO por amistoso por fecha FIFA?

En Perú , el partido Brasil vs. Senegal comienza a las 11:00 a.m.



, el partido Brasil vs. Senegal comienza a las 11:00 a.m. En Brasil , el partido Brasil vs. Senegal comienza a la 1:00 p.m.



, el partido Brasil vs. Senegal comienza a la 1:00 p.m. En España, el partido Brasil vs. Senegal comienza a las 5:00 p.m.



En Chile, el partido Brasil vs. Senegal comienza a la 1:00 p.m.



En Argentina, el partido Brasil vs. Senegal comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido Brasil vs. Senegal comienza a las 12:00 p.m.

En Colombia, el partido Brasil vs. Senegal comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Brasil vs. Senegal comienza a las 11:00 a.m.



En Bolivia, el partido Brasil vs. Senegal comienza a las 12:00 p.m.



En Uruguay, el partido Brasil vs. Senegal comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Brasil vs. Senegal comienza a la 1:00 p.m.



En México (CDMX), el partido Brasil vs. Senegal comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Brasil vs. Senegal comienza a las 12:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Brasil vs Senegal EN VIVO?

El partido Brasil vs. Senegal será transmitido EN VIVO por Perú y países de Sudamérica vía streaming en Disney+ Premium. En México el amistoso va por ESPN 2. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Brasil vs Senegal: alineaciones posibles

Brasil: Hugo Souza; Caio Henrique, Danilo, Fabricio Bruno, Paulo Henrique; Casemiro, Guimaraes; Vinícius Jr., Lucas Paquetá, Luiz Henrique; y Matheus Cunha.

Senegal: Diaw; Diouf, Niakhaté, Kalidou Koulibaly, Diatta; Pape Gueye, Idrissa Gueye; Ismaila Sarr, Jackson, Ndiaye; y Sadio Mané

Brasil vs Senegal: últimos resultados

14/10/2025 | Japón 3-2 Brasil – Amistoso internacional

10/10/2025 | Corea del Sur 0-5 Brasil – Amistoso internacional

09/09/2025 | Bolivia 1-0 Brasil – Eliminatorias

14/10/2025 | Senegal 4-0 Mauritania – Eliminatorias

10/10/2025 | Sudán del Sur 0-5 Senegal – Eliminatorias

09/09/2025 | RD Congo 2-3 Senegal - Eliminatorias