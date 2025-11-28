Últimas Noticias
Partidos de hoy, sábado 29 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y LaLiga

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 29 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Palmeiras vs. Flamengo por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, sábado 29 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol (FINAL)

3:00 p.m. Palmeiras vs. Flamengo – ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Mallorca vs. Osasuna – Disney+, ESPN

10:15 a.m. Barcelona vs. Alavés – DGO, DSports

12:30 p.m. Levante vs. Athletic Club – Disney+, ESPN 3

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Real Oviedo – DGO, DSports

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. Manchester City vs. Leeds United – Disney+, ESPN

10:00 a.m. Sunderland vs. Bournemouth – Disney+ Premium

10:00 a.m. Brentford vs. Burnley – Disney+ Premium

12:30 p.m. Everton vs. Newcastle – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Tottenham vs. Fulham – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Genoa vs. Hellas Verona – Disney+ Premium, ESPN 4

09:00 a.m. Parma vs. Udinese – Disney+ Premium

12:00 p.m. Juventus vs. Cagliari – Disney+ Premium

2:45 p.m. AC Milan vs. Lazio – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Bayern Munich vs. St. Pauli – Disney+ Premium, ESPN 2

09:30 a.m. Hoffenheim vs. Augsburgo – Disney+ Premium

09:30 a.m. Werder Bremen vs. Colonia – Disney+ Premium

09:30 a.m. Union Berlin vs. Heidenheim – Disney+ Premium

12:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. AS Monaco vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 4

1:00 p.m. Paris FC vs. Auxerre – Disney+ Premium, ESPN 4

3:05 p.m. O. Marsella vs. Toulouse – Disney+ Premium, TV5 Monde

Partidos de hoy, A-League – Australia

03:35 a.m. Western Sydney vs. Sydney FC – A-Leagues YouTube


Partidos de hoy, Women’s Championship – Concacaf

2:00 p.m. Dominica vs. Jamaica – Disney+ Premium

6:00 p.m. San Vicente y Granadinas vs. México – Disney+ Premium

6:30 p.m. Granada vs. Costa Rica – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga de Colombia

5:30 p.m. Deportes Tolima vs. Santa Fe – RCN

8:00 p.m. Fortaleza vs. Bucaramanga – RCN


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

2:00 p.m. Técnico Universitario vs. Manta FC – El Canal del Fútbol

2:00 p.m. Vinotinto FC vs. Mushuc Runa – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. U. Católica vs- Orense SC – El Canal del Fútbol

7:00 p.m. Libertad FC vs. Barcelona SC – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:00 p.m. Inter Miami vs. New York City – Apple TV

9:00 p.m. San Diego vs. Vancouver Whitecaps – Apple TV

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

7:30 p.m. Central Córdoba vs. Estudiantes LP – Disney+ Premium, Fanatiz

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Vitória vs. Mirassol – L1 Play, Fanatiz

7:00 p.m. Ceará vs. Cruzeiro – L1 Play, Fanatiz


SIGUIENTE NOTA