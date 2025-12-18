Partidos de hoy, viernes 19 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Bundesliga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Borussia Dortmund vs. Borussia M'gladbach por la Bundesliga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, viernes 19 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

3:00 p.m. Valencia CF vs. Mallorca – DGO, DSports+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. Borussia Dortmund vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga 2 – Alemania

12:30 p.m. Hertha Berlín vs. Arminia Bielefeld – Disney+ Premium

12:30 p.m. Paderborn 07 vs. Darmstadt 98 – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. Swansea City vs. Wrexham – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Copa de Francia

3:00 p.m. Lens vs. Feignies Aulnoye – DSports, DGO

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

4:00 p.m. El Nacional vs. Delfín SC – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Supercopa de Italia

2:00 p.m. Bologna vs. Inter de Milán – DGO, DSports