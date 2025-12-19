Real Madrid vs. Sevilla: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partidazo por la fecha 17 de LaLiga?

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO: se enfrentan este sábado 20 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España), por la fecha 17 de LaLiga 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports y DGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





El último partido del año para el Real Madrid, que vive en una permanente evaluación sobre el futuro de Xabi Alonso. La victoria sobre el Talavera, equipo de tercera división, en la Copa del Rey terminó incrementando las dudas sobre el entrenador.

Los blancos cerrarán el 2025 en el Bernabéu, donde el Celta salió victorioso hace 12 días (0-2), ahondando en la herida madridista, que marca también la última oportunidad de Kylian Mbappé de escribir su nombre en los libros de historia del Real Madrid. Por delante de su ídolo, Cristiano Ronaldo.

Volverá a liderar Mbappé al Real Madrid en un partido en el que el resultado, primero, y las sensaciones del equipo, segundo, marcarán el futuro de Xabi Alonso, que pende de un hilo día a día. Un tropiezo podría acabar de forma abrupta con su etapa en el banquillo.

Real Madrid vs Sevilla: ¿cómo llegan los equipos a la fecha 17 de LaLiga 2025?

Real Madrid llega a la contienda después de derrotar por 2-3 al Talavera CF en los 16vos de final de la Copa del Rey. Por su lado, Sevilla fue eliminado en el certamen español cayendo 1-0 como visitante ante Alavés.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Sevilla EN VIVO por la fecha 17 de LaLiga 2025?

El partido del Real Madrid frente a Sevilla fue programado para el sábado 20 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 84 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Sevilla EN VIVO por la fecha 17 de LaLiga 2025?

En Perú , el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Real Madrid vs. Sevilla comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Sevilla EN VIVO?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de DSports y vía streaming por DGO (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Real Madrid vs Sevilla: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Suazo o Oso; Mendy, Agoumé; Alexis Sánchez, Peque; e Isaac Romero.

Real Madrid vs Sevilla: últimos resultados

17/12/2025 | CF Talavera 2-3 Real Madrid – Copa del Rey

– Copa del Rey 14/12/2025 | Alavés 1-2 Real Madrid – LaLiga

– LaLiga 10/12/2025 | Real Madrid 1-2 Manchester City – Champions League

17/12/2025 | Alavés 1-0 Sevilla – Copa del Rey

– Copa del Rey 14/12/2025 | Sevilla 4-0 Real Oviedo – LaLiga

– LaLiga 07/12/2025 | Valencia 1-1 Sevilla – LaLiga