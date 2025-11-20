Partidos de hoy, viernes 21 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Bundesliga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Valencia vs. Levante por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, viernes 21 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
3:00 p.m. Valencia vs. Levante – DGO, DSports+
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. Mainz 05 vs. Hoffenheim – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. Niza vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Championship – Inglaterra
3:00 p.m. Preston North End vs. Blackburn Rovers – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Copa de Portugal
3:30 p.m. Atlético CP vs. Benfica – RTP Internacional
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
7:00 p.m. Deportivo Cuenca vs. El Nacional – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Primera B – Argentina
6:05 p.m. Excursionista vs. Argentino Merlo – TyC Sports
Partidos de hoy, Serie B – Italia
2:30 p.m. Catanzaro vs. Pescara – OneFootball PPV