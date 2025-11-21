LaLiga EA Sports: Villarreal quiere aumentar su racha positiva con otra victoria

Últimas Noticias
Villarreal y Mallorca se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Villarreal se enfrenta mañana ante Mallorca para disputar el partido por la fecha 13, en el Estadio de la Cerámica, desde las 15:00 horas.

Así llegan Villarreal y Mallorca

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal ganó por 2-0 el juego pasado ante Espanyol. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Mallorca derrotó 1-0 a Getafe. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 7 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal lo ganó por 4 a 0.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3112101116
2Barcelona281291217
3Villarreal261282214
4Atlético de Madrid251274113
15Mallorca1212336-6

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 14: vs Real Sociedad: 30 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Getafe: 6 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Levante: 14 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Barcelona: 21 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 14: vs Osasuna: 29 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Real Oviedo: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Elche: 13 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Valencia: 19 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Mallorca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

