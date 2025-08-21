Partidos de hoy, viernes 22 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 22 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Juan Pablo II vs. Cusco FC por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, viernes 22 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Cusco FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, LaLiga – España
2:30 p.m. Real Betis vs. Alavés – Disney+ Premium, ESPN 4
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
2:00 p.m. West Ham vs. Chelsea – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. Bayern Munich vs. RB Leipzig – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. PSG vs. Angers – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
5:00 p.m. Montevideo Wanderers vs. CA Juventud - – Disney+ Premium, GolTV
Partidos de hoy, Liga de Colombia
8:10 p.m. Llaneros vs. Deportivo Pasto – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
7:00 p.m. Libertad FC vs. Aucas – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
1:30 p.m. Barracas Central vs. Defensa y Justicia – TyC Sports
6:00 p.m. Tigre vs. Independiente Rivadavia – Disney+ Premium