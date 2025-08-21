Partidos de hoy, viernes 22 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, viernes 22 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Cusco FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

2:30 p.m. Real Betis vs. Alavés – Disney+ Premium, ESPN 4

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. West Ham vs. Chelsea – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. Bayern Munich vs. RB Leipzig – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. PSG vs. Angers – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

5:00 p.m. Montevideo Wanderers vs. CA Juventud - – Disney+ Premium, GolTV

Partidos de hoy, Liga de Colombia

8:10 p.m. Llaneros vs. Deportivo Pasto – RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Libertad FC vs. Aucas – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

1:30 p.m. Barracas Central vs. Defensa y Justicia – TyC Sports

6:00 p.m. Tigre vs. Independiente Rivadavia – Disney+ Premium