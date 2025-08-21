Últimas Noticias
Juan Pablo II vs. Cusco FC: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Clausura 2025 de Liga1?

Guía TV, Juan Pablo II vs Cusco por la liga peruana.
Guía TV, Juan Pablo II vs Cusco por la liga peruana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Cusco FC visita a su par de Juan Pablo II con la idea de meterse a la cima del Torneo Clausura.

Juan Pablo II vs. Cusco FC se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Con la reciente exclusión de Binacional en el campeonato por decisión de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Cusco FC pasó a tener 12 puntos en la tabla de posiciones del Clausura, mientras qua la tienda de Juan Pablo II College cuenta con 5 unidades.

¿Cómo llegan Juan Pablo II y Cusco a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

La escuadra de Juan Pablo II viene de empatar a cero con UTC, mientras que el elenco dorado llega de ganarle 1-0 a Alianza Atlético.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs Cusco FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para este viernes 22 de agosto en el Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape). El recinto tiene un capacidad para 8,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Cusco FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Juan Pablo II vs Cusco FC comienza a las 3:15 p.m.
  • En Ecuador, el partido Juan Pablo II vs Cusco FC comienza a las 3:15 p.m.
  • En Brasil, el partido Juan Pablo II vs Cusco FC comienza a las 5:15 p.m.
  • En Colombia, el partido Juan Pablo II vs Cusco FC comienza a las 3:15 p.m.
  • En Chile, el partido Juan Pablo II vs Cusco FC comienza a las 4:15 p.m.
  • En Bolivia, el partido Juan Pablo II vs Cusco FC comienza a las 4:15 p.m.
  • En Venezuela, el partido Juan Pablo II vs Cusco FC comienza a las 4:15 p.m.
  • En Argentina, el partido Juan Pablo II vs Cusco FC comienza a las 5:15 p.m.
  • En Paraguay, el partido Juan Pablo II vs Cusco FC comienza a las 5:15 p.m.
  • En Uruguay, el partido Juan Pablo II vs Cusco FC comienza a las 5:15 p.m.

¿Qué canales transmiten el Juan Pablo II vs Cusco FC en vivo por TV?

El partido de Juan Pablo II contra Cusco será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Juan Pablo II vs Cusco FC: alineaciones posibles

Juan Pablo II: Matías Vega; Jair Toledo, Renzo Alfani, Álvaro Rojas, Fabio Agurto, Josué Canova; Jhon Vega, Christian Flores, Christhian Tizón; Cristian Ramírez y Juan Martín Peralta.

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman; Nicolás Silva, Pierre Da Silva y Facundo Callejo.

