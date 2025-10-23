Perú vs. Colombia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 1 de la Liga de Naciones Femenina?

Perú vs. Colombia EN VIVO: se enfrentan este vierne 24 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín (Colombia). El partido corresponde a la fecha 1 de la Liga de Naciones Femenina 2025-26 y se jugará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por DirecTV, RCN y Caracol TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Comienza el camino de clasificación para el Mundial Femenino 2027 con un nuevo certamen, la Liga de Naciones de Conmebol. El torneo tendrá una duración de nueve jornadas y un total de 36 partidos, donde nueve selecciones nacionales competirán por los dos primeros puestos y la clasificación automática a la Copa del Mundo. Los equipos que queden en tercer y cuarto lugar pasarán luego a la repesca intercontinental.

Por ese camino transitará la Selección Peruana, que ahora está bajo la dirección de Antonio Spinelli. La Bicolor suma nuevos nombres para este proceso, resaltando el caso de Andrea Thorisson, la volante nacida en Suecia y que como juvenil representó a Islandia.

Perú vs Colombia: ¿Cómo llega la ‘Bicolor’ a la Liga de Naciones Femenina 2025?

La última competencia oficial de la Selección Peruana fue la Copa América Femenina, donde no sumó puntos y solo convirtió un gol. En su más reciente encuentro, cayó 1-0 con Argentina.

¿Cuándo y dónde juega Perú vs Colombia EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina 2025?

El partido de Perú ante el elenco de Colombia está programado para el viernes 24 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín (Colombia). El recinto tiene capacidad para recibir a 44 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Colombia EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina 2025?

En Perú , el partido Perú vs. Colombia comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 6:00 p.m. En Colombia , el partido Perú vs. Colombia comienza a las 6:00 p.m.



, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 6:00 p.m. En Argentina, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 8:00 p.m.



En Bolivia, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs. Colombia comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs. Colombia comienza a las 7:00 p.m.

En España, el partido Perú vs. Colombia comienza a la 01:00 a.m. (sábado)

¿Dónde ver el Perú vs Colombia EN VIVO por TV por la Liga de Naciones Femenina 2025?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y demás países de Sudamérica en TV a través de la señal de DirecTV y vía streaming mediante DGO. En Colombia, el cotejo también va por Caracol TV y RCN, en Argentina por AFA Play y en Chile por ChileVisión. Todos los goles e incidencias los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Perú vs Colombia: lista de convocadas de la ‘Bicolor’ para la Liga de Naciones Femenina 2025

Arqueras: Maryory Sánchez (Alianza Lima), Silvana Alfaro (Universitario) y Mia Shalit (Hapoel J.)

Defensas: Taylor Vogt (FBU Soccer), Rosa Castro (Huracán), Mía León (Alianza Lima), Luana Chamochumbi (Universitario), Braelynn (C. Internacional), Anabella Kellerman (LA Surf), Yomira Tacilla (Alianza Lima), Alison Reyes (Alianza Lima) y Naicha Urbina (Sporting Cristal).

Mediocampistas: Alisson Azabache (Alianza Lima), Andrea Thorison (Bollstanas SK), Geraldine Cisneros (Universitario), Claudia Cagnina (Bodo Glimt), Cindy Novoa (Universitario), Sofía Aguayo (Mississipi), Valerie Gherson (Universitario) y Sandra Arévalo (Universitario).

Delanteras: Milena Tomayconsa (Sporting Cristal), Alondra Vílchez (Universitario), Pierina Núñez (Universitario), Raquel Bilcape (FBC Melgar), Xioczana Canales (Universitario) y Sashenka Porras (Alianza Lima).