Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos: ¿a qué hora juegan dónde ver por el Torneo Clausura 2025?

Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Este cotejo será de realidades similares ya que los dos protagonistas luchan por la permanencia en la liga peruana de primera división. Juan Pablo II marcha en decimocuarta casilla con 30 puntos en la Tabla Acumulada, en tanto que Comerciantes Unidos cuenta con la misma cantidad de unidades en el decimoquinto lugar.

¿Cómo llegan Juan Pablo II y Comerciantes Unidos a la fecha 16 del Torneo Clausura?

La tienda de Juan Pablo II viene de caer 1-0 contra Los Chankas, en tanto que el club de Cutervo llega de vencer por el mismo marcador a Alianza Atlético.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 24 de octubre en el CD Juan Pablo II College (Chongoyape). El recinto tiene capacidad para 6,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos en vivo por TV?

El partido de Juan Pablo II ante Comerciantes Unidos será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos: alineaciones posibles

Juan Pablo II: Matías Vega; Jair Toledo, Renzo Alfani, Arón Sánchez, Martín Peralta; Josué Canova, Christian Flores, Jhon Vega, Álvaro Rojas; Gustavo Aliaga y Relly Fernández.

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Rotceh Aguilar, Williams Guzmán, Flavio Alcedo, Nahuel Tecilla; Gabriel Alfaro, Gilmar Paredes, José Marina; Julian Marchoni, Alexis Lecaros y Matías Sen.