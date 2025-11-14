Venezuela vs Australia hoy: ¿A qué hora juega la ‘Vinotinto’ y dónde ver EN VIVO el amistoso en fecha FIFA?

Venezuela probará este viernes frente a Australia una nueva era de su fútbol, sin figuras del presente como José 'el brujo' Martínez, Jon Aramburu y Yeferson Soteldo, y ya con la mira puesta en el Mundial de 2030, según el seleccionador interino Fernando Aristeguieta.

► Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO



El enfrentamiento entre Venezuela y Australia será apenas el segundo en la historia común. Ocurrirá 21 años después del primero, que terminó 1-1.



Los socceroos también aprovecharán esta oportunidad para ajustar sus líneas de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Venezuela vs Australia: ¿Cómo llega la ‘Vinotinto’ al amistoso por fecha FIFA?

Venezuela llega a esta instancia tras perder por 1-0 ante Argentina. En tanto, Australia cayó 2-1 ante Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Australia en vivo por amistoso por fecha FIFA?

El partido entre Venezuela vs Australia se disputará en el Shell Energy Stadium de Texas (Estados Unidos). El recinto tiene capacidad para 22 039 espectadores.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Australia en vivo por amistoso por fecha FIFA?



En Perú , el partido Venezuela vs Australia comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Venezuela vs Australia comienza a las 9:30 p.m. En Argentina , el partido Venezuela vs Australia comienza a las 11:30 p.m.

, el partido Venezuela vs Australia comienza a las 11:30 p.m. En Puerto Rico , el partido Venezuela vs Australia comienza a las 10:30 p.m.

, el partido Venezuela vs Australia comienza a las 10:30 p.m. En Colombia, el partido Venezuela vs Australia comienza a las 9:30 a.m.

En Ecuador, el partido Venezuela vs Australia comienza a las 9:30 a.m.

En Bolivia, el partido Venezuela vs Australia comienza a las 10:30 p.m.

En Venezuela, el partido Venezuela vs Australia comienza a las 10:30 p.m.

En Chile, el partido Venezuela vs Australia comienza a las 11:30 p.m.

En Brasil, el partido Venezuela vs Australia comienza a las 11:30 p.m.

En Paraguay, el partido Venezuela vs Australia comienza a las 11:30 p.m.

En Uruguay, el partido Venezuela vs Australia comienza a las 11:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Venezuela vs Australia comienza a las 8:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Venezuela vs Australia comienza a las 9:30 p.m.

En España, el partido Venezuela vs Australia comienza a las 3:30 a.m. (viernes 15 de noviembre)

¿Qué canal TV transmite el Venezuela vs Australia en vivo?

El partido entre Venezuela vs Australia será transmitido EN VIVO por TV a través de FOX Sports y Televen. Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Venezuela vs Australia: alineaciones posibles

Venezuela: Wuilker Faríñez; Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Luis Balbo, Ronald Hernández; Telasco Segovia, Christian Cásseres, Jorge Yriarte, Keiber Lamadrid; Kevin Kelsy y Alejandro Marqués.



Australia: Mat Ryan; Jason Geria, Milos Degenek, Kye Rowles, Callum Elder; Cameron Devlin, Jackson Irvine, Riley McGree; Martin Boyle, Craig Goodwin y Nicholas D'Agostino.