Partidos de hoy, viernes 5 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Liga de Portugal

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto.

Programación de los partidos de hoy, viernes 5 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Real Oviedo vs Mallorca - DirecTV, DGO





Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. | Mainz 05 vs Borussia M’gladbach - Disney Plus

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

1:00 p.m. | Brest vs Monaco - Disney Plus

3:00 p.m. | Lille vs Olympique Marsella - ESPN

Partidos de hoy, Primeira - Portugal

3:15 p.m. Benfica vs Sporting de Lisboa - GolTV Latinoamerica