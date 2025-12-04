Últimas Noticias
Partidos de hoy, viernes 5 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Liga de Portugal

Otamendi del Benfica de Portugal.
Otamendi del Benfica de Portugal. | Fuente: Benfica
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 5 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Benfica vs Sporting de Lisboa por la liga de Portugal. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, viernes 5 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Real Oviedo vs Mallorca - DirecTV, DGO


Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. | Mainz 05 vs Borussia M’gladbach - Disney Plus

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

1:00 p.m. | Brest vs Monaco - Disney Plus

3:00 p.m. | Lille vs Olympique Marsella - ESPN

Partidos de hoy, Primeira - Portugal

3:15 p.m. Benfica vs Sporting de Lisboa - GolTV Latinoamerica 

LaLiga partidos de hoy fútbol en vivo Ligue 1

