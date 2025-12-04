Últimas Noticias
Dolor de cabeza en Real Madrid: Trent Alexander-Arnold se volvió a lesionar y no jugará por dos meses

Trent Alexander-Arnold juega su primera temporada en Real Madrid.
Trent Alexander-Arnold juega su primera temporada en Real Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Luis Tejido
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El inglés Trent Alexander-Arnold es nuevamente baja en Real Madrid. No jugará la Supercopa de España en enero.

Real Madrid, el pasado miércoles, goleó 3-0 a Athletic Club en San Mamés por LaLiga, aunque tuvo una mala noticia en el segundo tiempo por una lesión de Trent Alexander-Arnold.

En un despeje, el jugador inglés del Real Madrid sufrió una dolencia por la que tuvo que ser cambiado. Es de esta manera que la 'Casa Blanca' emitió un parte médico de Trent Alexander-Arnold, quien no jugará lo que resta de año con el club merengue tanto a nivel local como internacional.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", es lo que indica el club en un comunicado en sus redes sociales.

Mala suerte de Alexander-Arnold en Real Madrid

El diario Marca, por ejemplo, sostiene que el exlateral derecho del Liverpool estará dos meses alejado de los terrenos de juego.

"El británico sigue sin tener regularidad con Xabi Alonso ya que, hace pocas semanas, regresó a la rotación tras superar una lesión en el muslo que se produjo en septiembre", es lo que indica el citado medio en relación al internacional con la Selección de Inglaterra.

Incluso, en tierras españolas dan cuenta de los partidos que Trent Alexander-Arnold se perderá con la camiseta del Real Madrid en el corto plazo.

Los medios del país en mención sostienen que está descartado contra Celta de Vigo, Manchester City, Deportivo Alavés, Sevilla, Real Betis, Levante, AS Mónaco, Villarreal, Benfica y el Rayo Vallecano. Además, se perderá la totalidad de la Supercopa de España, agendada del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita.

El presente de Real Madrid en LaLiga

Real Madrid, con su goleada sobre el Athletic Club en condición de visitante, se mantiene en el segundo lugar de LaLiga.

Los merengues, bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, actualmente cuentan con 36 puntos. Están a una unidad del único líder; el FC Barcelona.

