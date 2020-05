N'Golo Kanté llegó al Chelsea procedente del Leicester City | Fuente: Instagram

Francia consiguió el título de la Copa del Mundo en Rusia 2018 de la mano de Didier Deschamps y un gran plantel plagado de estrellas, pero que tuvo como trabajador clave y fuera de la primera plana a N’Golo Kanté, el mediocampista todoterreno.

Su actual club es el Chelsea, que tras la decisión de la Premier League de que se podía retornar a los entrenamientos siguiendo algunas medidas, optó por realizarlo y citó a sus jugadores, incluyéndolo a él.

Sin embargo, tras ser parte de la sesión de trabajos el pasado martes en la ciudad deportiva de Colbham, en Londres, no se presentó al día siguiente y esto se ha debido a las preocupaciones de seguridad que tiene el jugador respecto a la pandemia del coronavirus.

N’Golo Kanté no se ha presentado a entrenar por aquel temor y el Chelsea junto a su entrenador Frank Lampard, accedieron a atender su pedido concediéndole el permiso para su ausencia.

El centrocampista francés, de 29 años, no es el primero en expresar su preocupación sobre la vuelta a los entrenamientos, aprobada por los clubes de la competición a principios de semana. Troy Deeney, capitán del Watford, aseguró que no iba a entrenar por el momento para no poner en peligro a su hijo de cinco meses.