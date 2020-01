Kylian Mbappé sueña en grande | Fuente: Instagram Kylian Mbappé

La joven estrella del PSG Kylian Mbappé aseguró este lunes, coincidiendo con el lanzamiento de su asociación caritativa, que en 2020 sueña con ganar "la Liga de Campeones, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos" que se disputarán en Tokio.

Vencedor del Mundial 2018 con los Bleus, Mbappé respondió a la pregunta sobre sus deseos para 2020 con una gran sonrisa: "El triplete Champions League, Eurocopa y Juegos Olímpicos. ¡No estaría mal!".

"Por el momento, parece inalcanzable, pero voy a darlo todo para cumplir este sueño. Sería ya un orgullo poder llevar la primera Champions a París y continuar ganando con nuestra selección", añadió ante la prensa, en presencia de jóvenes beneficiarios de su asociación.

Con el nombre de 'Inspired by KM', Mbappé lanzó este lunes su asociación, que pretende ayudar a casi un centenar de niños y niñas de 9 a 16 años, originarios de "todas las clases sociales" a cumplir "sus sueños".



A finales de diciembre, Mbappé, de 21 años, se mostró dispuesto a participar en Tokio-2020, pese a que no lo ha acordado ni con su club ni con la federación.

"La participación en los Juegos, no depende de mí en absoluto. Claro que quiero ir, pero si mi club, que es quien me paga, no me deja ir, no habrá enfrentamiento", declaró en una entrevista a la revista France Football.

La participación en los Juegos (del 23 de julio al 8 de agosto) parece incompatible con su presencia segura en la Eurocopa y con el hecho de que el PSG iniciará la Ligue 1 a comienzos de agosto.

(Con información de AFP)