El argentino pudo haber vestido la camiseta del Real Madrid. | Fuente: AFP

El argentino Carlos Tévez estuvo a un paso de fichar por el Real Madrid, afirmó el exdirectivo Pedrag Mijatovic. El también exjugador, en entrevista con Super Deportivo Radio, contó los motivos por los que querían que el 'Apache' llegar al club merengue tras su paso por Manchester United.

"Cuando fui director deportivo del Real Madrid siempre lo quise tener con nosotros. Una vez cuando estaba jugando en el Manchester United nos vimos y reunimos con la intención de poder ficharlo. Luego por diferentes circunstancias no se pudo dar. Tévez fue el deseo que no pude cumplir como directivo del Madrid", aseguró Mijatovic.

Asimismo, el exdirector deportivo del Real Madrid destacó las actitudes y aptitudes de Tévez. "Aparte de sus cualidades deportivas, que todo el mundo lo sabe, su carácter y forma de ser habrían encajado de manera perfecta en el club. El Madrid es muy particular, muy difícil de manejar, no solamente requiere de las cualidades futbolísticas sino de otros valores. En aquella época Tévez reunía todas las condiciones para jugar en el Madrid y no defraudar. Era un ganador nato, nunca se rinde, pelea, marca goles, es un buen compañero. Esa mentalidad que tenía Tévez me atraía mucho, pero no pudo ser", añadió.

Sin embargo, pese a existir un acercamiento, no se pudo dar el fichaje de Tévez. "Hablamos con su representante y luego me reuní con él. En esa charla se confirmaron todas las expectativas que yo tenía sobre él. Se confirmó mi pensamiento. Él tenía muchas ganas de jugar en el Real Madrid, se sentían al escucharlo. Seguramente hubiera sido un gran fichaje, un éxito para nuestro club. Pero como pasa en el fútbol, cuando algo está cerca, a veces se estropea por alguna razón", concluyó Mijatovic.