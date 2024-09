Carlo Ancelotti apoya a Vinicius Junior tras mandar a callar a hinchas de Real Sociedad [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid ganó 2-0 a Real Sociedad en calidad de visitante con goles de Kylian Mbappé y Vinicius Junior, quien sufrió insultos por parte de un sector de la hinchada local en el Reale Arena, en Anoeta.

Por tal razón, Vinicius con un gesto mandó a callar a los hinchas de Real Sociedad tras anotar su gol de penal en el minuto 58.

Al respecto, el entrenador merengue Carlo Ancelotti confirmó los insultos contra el delantero brasileño. "Desde dentro oímos insultos hacia Vini y al final cuando a uno lo pinchan, uno sangra y es normal que muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo", sostuvo.

Además, cree que el gesto de Vinicius es "normal" por lo que pasa durante los partidos en LaLiga. "Lo de Vini es una reacción a una acción que es muy fea, que pasa muchas veces contra él. Insultos desde el principio y creo que nadie lo puede aguantar. El hecho de que ponga el dedo es bastante normal por todo lo que está pasando", agregó.

Así fue la definición de su tanto de penal y el gesto con el dedo de Vinicius. | Fuente: DSports

Ancelotti sobre los años que Vinicius está en el centro de los insultos

"Lo que ha pasado estos años a Vinícius desde que he llegado es algo que no se puede soportar. Puedo entender el pito a un rival, un insulto no es normal ya en el calentamiento", ha denunciado también el entrenador, que ha pedido que se fijen todos menos "en la figura de este joven" y que se ponga "un poco más" de atención "en lo que pasa en los estadios", sostuvo el entrenador italiano de 24 años, que explicó que los hinchas de otros equipos intentan distraer de esa forma a 'Vini'.

"Lo hacen con Vinícius porque es un peligro a nivel deportivo y lo intentan descolocar del partido", culminó.