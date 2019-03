Ajax humilló y eliminó al Real Madrid de la Champions League | Fuente: AFP

Sin Liga de España, sin Copa del Rey y ahora sin Champions League. Real Madrid ha quedado sumergido en una crisis deportiva tras quedarse sin opciones para luchar por un título en la presente temporada y siendo ampliamente superado por sus últimos rivales en su propio estadio.

Barcelona lo vapuleó en los dos partidos que disputaron en el Santiago Bernabéu la semana pasada. El primer lo eliminó de la Copa del Rey y el otro lo dejó sin opciones de luchar por la Liga de España. Y este martes recibieron otra estocada al ser humillados por el Ajax y quedarse fuera de la Champions League.

Estar sin títulos en una temporada es algo catastrófico para un club de la envergadura del Real Madrid, pero todo se debe a una serie de malas decisiones deportivas. ¿La principal? No conseguir a un reemplazante para Cristiano Ronaldo.

1) No buscaron al reemplazo de CR7

La partida de Cristiano Ronaldo era inevitable por la desgastada relación entre el jugador y la directiva. Confiado en algunos resultados engañosos, Florentino Pérez decidió no salir al mercado para fichar a una estrella que tome el lugar del portugués. Y el equipo lo comenzó a a sentir en partidos decisivos.

"Lo que el club intentaba cuando se fue (CR7), es que otros jugadores cubriesen su función, que el gol se divida entre jugadores de arriba y no es fácil hacerlo porque metía 50 goles", analizó Luka Modric. Las consecuencias se ven ahora.

2) Los líderes que no aparecieron

Cristiano Ronaldo era un líder dentro del campo y lo hacía notar cada vez que el equipo más lo necesitaba. Partidos que lo ganó él solo con pura rebeldía y goles hay muchos. Tras su partida nadie pudo ocupar ese lugar, alguien que haga reaccionar al equipo en la adversidad. Más allá de llevar la cinta de capitán, Sergio Ramos no ha podido encausar al equipo y sus expulsiones tampoco lo han ayudado.

3) El bajo nivel de sus figuras

Es difícil sostener un rendimiento óptimo todas las temporadas y eso lo saben bien varias figuras madrileñas. Jugadores como Gareth Bale, Marcelo, Marco Asensio y Karim Benzema han perdido el brillo de antaño y no aparecieron en los partidos claves. En el caso del gales y el brasileño, ambos se han visto envueltos en discrepancias con la directiva y quedaron al margen en varios partidos.

4) El liderazgo de Santiago Solari

Empezó con resultados interesantes y ganado el Mundial de Clubes, pero ha tenido una relación tirante con algunos jugadores. Uno de los más conocidos fue su abierta enemistad con Isco, quien suele quedarse siempre en la banca de suplentes o simplemente no ser convocado. Además, no ha podido encausar al equipo en la presente temporada donde ya no luchan por nada

5) Florentino Pérez

El directivo ya había sido señalado tras no hacer poco o nada para evitar la salida de Cristiano Ronaldo. Obnubilado por los títulos de temporadas pasadas, todavía no ha logrado sentar las bases de un proyecto deportivo que le de un sello distintivo al Real Madrid, tal cual ocurre con el Barcelona. Además, también ha estado envuelto en algunos conflictos con los principales jugadores de la plantilla. El estadio hoy pidió su dimisión al finalizar el partido.