Iker Casillas expresó su preocupación por los contagios en el Real Madrid | Fuente: Instagram

El exjugador del Real Madrid, Iker Casillas, reconoció estar "preocupado" ante el aumento del número de contagios de COVID-19 en la plantilla del club blanco, por lo que hizo un “llamamiento a la prudencia y la responsabilidad".

"Estamos todos preocupados, estamos viviendo días en los que parece que el coronavirus coge fuerza. Hay que hacer un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad de cada uno. El fútbol no es ajeno, puede llegar a cualquier club, se tomarán las medidas oportunas para seguir en la competición", lamentó Iker Casillas durante un evento en conjunto con LaLiga.

Real Madrid, cómo líder de LaLiga

El exguardameta valoró también el gran momento de forma por el que pasa el Real Madrid, tras su victoria en el derbi ante el Atlético de Madrid que le permitió ampliar su ventaja en la cima de la clasificación.

"En el deporte puede pasar muchísimas cosas. Lo que es cierto es que la dinámica del equipo está siendo muy buena, pero queda mucho por delante. Aún no se puede pensar en que ya has conseguido el campeonato, aún queda mucho, pero lo que se ha hecho es muy bueno. No hay que creer que ya lo has conseguido", expresó.

Asimismo, Iker Casillas, leyenda del Real Madrid se refirió al confuso sorteo de los octavos de final de la Champions League, que determinó el duelo entre los merengues y el PSG.

"Si se repite el sorteo, evidentemente, será porque algo no había salido bien. La primera bola no fue la siguiente, son cosas que hace UEFA cuando no ha sido lo correcto, si tienen que repetir es porque vieron que era lo más normal", sentenció.





