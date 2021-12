Rodrygo no fue convocado para el Real Madrid ante Athletic Club. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alberto Estevez

El delantero brasilero Rodrygo Goes, quien dio positivo a la Covid-19 el pasado jueves, anunció en sus redes sociales que ya es negativo y se borra de las once bajas que acumulaba Real Madrid, siete de ellas en el club por la enfermedad, en la última semana.



“¡Feliz de dar negativo en la prueba de COVID! ¡Ahora apoyando y esperando el resultado positivo para mi Madrid! ¡Qué ganas de estar en el campo ayudando a mi equipo!”, escribió Rodrygo Goes junto a una foto del partido entre Athletic Club y Real Madrid.



Rodrygo podrá reincoporarse a los entrenamientos ya a la vuelta de vacaciones, ya que hasta enero el conjunto blanco no volverá a jugar, y lo hará visitando al Getafe

Rodrygo Goes, más que feliz al ser negativo de Covid-19

Todavía siguen de baja los positivos Marcelo, Lunin, Asensio, Rodrygo, Bale, Alaba e Isco; el aún convaleciente Modric; el sancionado Casemiro y los lesionados Carvajal y Ceballos.



Además, el canterano Sergio Arribas se cayó a última hora de la convocatoria por precaución a la espera de un resultado concluyente de la prueba PCR que se realizó antes de que el Madrid pusiera rumbo a Bilbao este miércoles.

Justamente, el primer equipo del Real Madrid venció 2-1 al elenco vasco. Los goles del conjunto de Carlo Ancelotti fueron obra de Karim Benzema a los 4' y 7' del primer tiempo.

Con este resultado, la 'Casa Blanca' sigue firme como líder de LaLiga Santander, ahora con 46 puntos. Le lleva seis unidades a su más cercano perseguidor, el Sevilla, que igualó 1-1 con Barcelona.

El próximo duelo de los merengue será el domingo 2 de enero ante Getafe en condición de local. (EFE)

