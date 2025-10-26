Tras sus polémicas declaraciones, Lamine Yamal sufrió irónico gesto de Dani Carvajal por el triunfo de Real Madrid [VIDEO]

Real Madrid hizo respetar su casa y venció 2-1 a Barcelona, en una nueva edición del clásico español. Este resultado determina que el equipo merengue alargue su diferencia con su eterno rival en la cima de LaLiga.

En el trámite del partido, Lamine Yamal no tuvo un buen rendimiento y no fue la carta de gol que tanto requería el Barza. Además fue superado en su duelo con el lateral Álvaro Carrera.

El futbolista de Barcelona recibió críticas por sus polémicas declaraciones contra el Real Madrid. En esa línea, Dani Carvajal esperó el pitazo final para indicarle con un gesto que su compañero de selección "estuvo hablando mucho", tal como informan los medios españoles.

¿Qué dijo Lamine Yamal?

Lamine Yamal soltó una frase contra el Real Madrid que causó polémica. "Roban, se quejan…", esa fue la respuesta del jugador de Barcelona al equipo del streamer Ibai Llanos en Kings League.

¡¡FINAL CALIENTE EN #ELCLÁSICO!! Gestito de Carvajal a Lamine Yamal, que también se cruzó con Courtois. ¡Se picó todo en el Bernabéu!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uUWScTP8Y3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

Real Madrid vs Barcelona: así formaron en El Clásico

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinicius Junior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

FC Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín Torres; Marcus Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.