Se picó entre Lamine Yamal y Carvajal: 'El Clásico' terminó en bronca tras la victoria del Real Madrid [VIDEO]

El Real Madrid derrotó por 2-1 al Barcelona en el primer ‘Clásico’ de la temporada que encumbra a los blancos en la cima de LaLiga, aunque el duelo no terminó con el pitazo final. Apenas finalizado el partido, una serie de incidentes protagonizados por jugadores de ambos equipos empañó todo, con la atención puesta sobre Lamine Yamal y Dani Carvajal.

Todo comenzó cuando Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, se acercó a Lamine Yamal con gestos desafiantes, invitándolo a “hablar ahora”. Su compañero en la Selección de España no dejó pasar las declaraciones del extremo en la previa, deslizando que los merengues “roban y se quejan”.

El joven canterano azulgrana no se quedó atrás y respondió con actitud desafiante, llegando incluso a citar al lateral blanco en los vestuarios.

Así fue el cruce entre Dani Carvajal y Lamine Yamal en El Clásico | Fuente: X: Defensa Central

Lamine Yamal vs. Dani Carvajal

Las declaraciones de Lamine Yamal habían generado molestia en el plantel del Real Madrid antes del Clásico y esto se evidenció con el fastidio expresado tras el triunfo blanco.

Thibaut Courtois se sumó al altercado, burlándose del futbolista del Barcelona que había sido uno de los focos de atención en la previa del choque y que no tuvo la incidencia que se esperaba de él.

La situación escaló cuando Vinícius Jr. intervino de forma agresiva, provocando que el ambiente se tensara todavía más. Los miembros del cuerpo técnico del Real Madrid tuvieron que aparecer rápidamente para contener al brasileño, pero el clima de confrontación ya se había instalado entre ambos equipos.

¡ACÁ ARRANCÓ TODO! Pedri se fue expulsado en el final, Vinícius se cruzó con el banco del Barcelona y se descontroló el cierre de #ElClásico.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rPemrztFaY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

Vinícius y su bronca en ‘El Clásico’

Vinícius tuvo un gran rendimiento ante el Barcelona, pero fue sustituido en el minuto 73 y se encargó de dejar claro su enfado. Gestos y palabras hacia el técnico Xabi Alonso para mostrar su descontento, incluso ni se miraron cuando el brasileño salió del terreno de juego. ‘Vini’ volvió al banquillo tras irse primero al vestuario, pero fue protagonista del cierre caliente en el Bernabéu.

El ’7’ del Real Madrid fue protagonista más allá del cambio, en las dos broncas que cerraron el Clásico. La primera, tras la expulsión de Pedri en la que los integrantes de ambos equipos se encararon e, instantes después, tras acabar el partido, al continuar un pique que empezó Carvajal con Lamine.

El árbitro expulsó a Andriy Lunin a la par que amonestó a Éder Militao, Vinicius Júnior y Rodrygo Goes en los blancos y Alejandro Balde y Ferran Torres en los 'culés.