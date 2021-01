Karim Benzema no es convocado a la Selección de Francia desde el 2015 | Fuente: AFP

Ha transcurrido mucho tiempo, pero la relación de Karim Benzema y Didier Deschamps, que derivó en la exclusión de la selección de Francia del delantero, sigue presente y sin asomo de que aquello vaya a cambiar.

El caso Valbuena implicó a que la estrella del Real Madrid no sea más citada por el cuadro galo desde el 2015 y aunque algunos candidatos para las próximas elecciones a la Federación del país manifestaron que exigirían su vuelta, el entrenador apunta a no ceder.

Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia a su mando en Rusia 2018, brindó una entrevista a ‘RTL’ y dejó claro que no olvida cuando Karim le acusara de racismo.

"A pesar del tiempo que ha pasado, no puedo olvidarlo. Hubo también declaraciones de otras personas que afectaron a mi familia. Afecta a mi nombre, a mi familia, y ahí, Benzema cruzó la línea. Decir ciertas cosas que son una agresión verbal o física no lo puedes olvidar. No puedo olvidar, nunca olvidaré", señaló el estratega.

A raíz de destaparse el caso Valbuena y Karim Benzema empezara a quedar fuera de los partidos siguientes de su selección, como en la Eurocopa 2016 que se organizó en su territorio, el merengue apuntó hacia el técnico.

“Deschamps ha cedido a la presión de una parte racista de Francia", dijo hace más de cuatro años en ‘Marca’. Unas palabras que no se olvidan y parece mantenerse en Deschamps la firme intención de no convocarle a pesar de su nivel actual.