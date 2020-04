El volante del Ajax habló sobre su futuro futbolístico. | Fuente: EFE

El holandés Donny Van de Beek aseguró que toavía no ha confirmado un fichaje con ningún club para la siguiente temporada, debido a que el Real Madrid lo quiere en sus filas. En entrevista con la revista Helden, el volante afirmó que para ir a un club debe estar seguro que no estará solo en la banca.

"Jugar al sol siempre es agradable, pero no, todavía no he comenzado a tomar clases de español. Todavía no he dado mi sí a nadie, todo sigue abierto. Sé lo que tengo aquí, en el Ajax soy amado y amo al Ajax", afirmó Van de Beek sobre los rumores de su fichaje al Real Madrid.

Asimismo, el volante del Ajax aseguró que no quiere ir a un club para estar de suplente. "Mi sentimiento debe ser positivo un club. No es sólo que me quieran, también tengo que encajar con el sistema de juego y, por supuesto, también quiero saber los minutos que me van a dar", añadió.

Van de Beek ha estado en la mira del Real Madrid desde la temporada pasada, pero aún no se concreta el fichaje del holandés de 22 años. Según medios españoles, no faltaría nada para que el volante vista la camiseta blanca, pero debido al parón deportivo por el nuevo coronavirus, podrían cambiarse los planes del conjunto madrileño.