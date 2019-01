Esta es la primera temporada de Maurizio Sarri al mando del Chelsea. | Fuente: Composición RPP

Las cosas parecen ir calentándose en el vestuario del Chelsea. Hace unos días, el entrenador Maurizio Sarri criticó la falta de liderazgo del delantero Eden Hazard y el belga no se quedó de brazos cruzados, más aún tras la clasificación a la final de la Carabao Cup.

Después de la victoria por penales frente al Tottenham Hotspur, Eden Hazard -quien según medios españoles ya tiene un acuerdo de palabra con el Real Madrid- le restó importancia a los comentarios hechos por Maurizio Sarri, considerando que la mejor respuesta que él puede dar es dentro del terreno de juego.

"No estoy interesado en lo que el entrenador diga. Para ser sincero, no me importa. Si Maurizio Sarri tiene algo para decir, lo dirá. Todos somos hombres grandes, así que podemos hablar juntos sin ningún problema. Los técnicos piensan lo que quieren pensar; para mí, la mejor respuesta es estar en el campo y ganar partidos", dijo el futbolista de 28 años.

Por otra parte, Eden Hazard indicó que es normal recibir comentarios negativos cuando el elenco no viene jugando de buena manera. "Entiendo que el técnico tiene que criticar a los jugadores cuando el equipo no juega bien. No quiero decir que soy el mejor futbolista, pero siempre los que pueden ganar partidos son los que reciben más críticas. Yo solo intento dar lo mejor de mí", concluyó.