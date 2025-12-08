Real Madrid es un hospital: Éder Militao se lesionó y estará cuatro meses fuera de las canchas

Militao debutó en el fútbol profesional en el año 2017 con Sao Paulo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: David Borrat

Un Real Madrid sin Éder Militao

A los 21 minutos del partido de la decimoquinta jornada de LaLiga, ante Celta en el Santiago Bernabéu, el zaguero se lesionó tras un esfuerzo defensivo. En el intento de evitar el disparo de Pablo Durán, cayó fulminado tras sentir una rotura muscular en la parte posterior del muslo izquierdo

Tras unas horas para que rebajara el hematoma interno sufrido por la rotura muscular, el defensa se sometió a la prueba médica en la Ciudad Real Madrid, donde se confirmó el peor escenario posible: estará cuatro meses de baja.

En la última recuperación de la rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de menisco de la rodilla derecha estuvo ocho meses hasta que pudo regresar en el final de la pasada campaña. Tan solo pudo disputar 18 encuentros, parando el 9 de noviembre de 2024 y firmando un regreso testimonial en las semifinales del Mundial de Clubes, el 9 de julio de 2025, cuando el PSG ya goleaba al equipo de Xabi Alonso.

Anteriormente, en el primer partido oficial de la temporada 2023-24, en San Mamés, Éder Militao sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 12 de agosto de 2023. Volvió a competir el 31 de marzo de 2024.

Desde su primera lesión grave con el Real Madrid, ha podido disputar 46 encuentros oficiales de los 146 que ha disputado su equipo.

De nuevo encara un largo proceso de recuperación, será baja en la Supercopa de España, en la Copa del Rey y su retorno está estimado sobre el mes de abril con la Champions League adentrada en los cuartos de final y LaLiga en su trigésima jornada.