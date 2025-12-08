Real Madrid es un hospital: Éder Militao se lesionó y estará cuatro meses fuera de las canchas

Una baja más. La resonancia magnética a la que fue sometido el defensa del Real Madrid, Éder Militao, confirmó los malos presagios después de que el brasileño se lesionara en el duelo ante el Celta.
Así, el diagnóstico reveló que Éder Militao sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con afectación del tendón proximal, que le obliga a estar cuatro meses de baja en Real Madrid.
Militao, internacional con la Selección de Brasil y exjugador del Porto en la liga portuguesa. vuelve a sufrir por tercera temporada consecutiva una grave lesión que le tendrá buena parte de la temporada alejado de los terrenos de juego.