Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Xabi Alonso cerca de irse del Real Madrid: ¿cuáles son los candidatos de peso a reemplazarlo?

Xabi Alonso dirige su primera temporada en el Real Madrid.
Xabi Alonso dirige su primera temporada en el Real Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: SERGIO PEREZ
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La continuidad de Xabi Alonso en Real Madrid depende de lo que pase esta semana, pero en España ya dan a dos de sus posibles sustitutos.

Hay crisis en Real Madrid. Y es que la última caída a manos del Celta de Vigo ha golpeado a la dirección técnica de Xabi Alonso, la cual saldría -según apuntan en España- si es que pierde ante el Manchester City.

Por eso, el futuro de Xabi Alonso en el Real Madrid depende de lo que haga su equipo contra el elenco inglés este miércoles en el Santiago Bernabéu por la Champions League. A raíz de ello, el diario español El Mundo reporta sobre los dos entrenadores que son del gusto de la dirigencia blanca, en caso de que su actual DT sea despedido.

El primero es Zinedine Zidane. Actualmente, el también exentrenador del Real Madrid no tiene equipo desde su salida del club, en 2021.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
A Zidane le faltó ganar la Copa del Rey como DT del Madrid.
A Zidane le faltó ganar la Copa del Rey como DT del Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Javier Zorrilla

Ya conoce lo que es la interna de la 'Casa Blanca' y sabe lo que es tener éxito con el considerado mejor club del Siglo XX.

Resulta que alcanzó tres Champions League como DT merengue. Desde hace meses en tierras francesas se da cuenta que será el reemplazo de Didier Deschamps en la Selección de Francia tras el Mundial 2026, aunque -de momento- no hay nada firmado.

Por otra parte, el otro candidato para arribar al Real Madrid es el alemán Jürgen Klopp, quien lo ganó todo como DT del Liverpool.

Tras su salida de Anfield en el año 2024, no ha vuelto a dirigir y actualmente se desempeña como director de Fútbol del RB Leipzig, uno de los elencos protagonistas de la Bundesliga.

Lo que se dice de Xabi Alonso en España

El citado meddio menciona lo que se comenta entre los pasillos del Real Madrid respecto a Xabi Alonso.

"El despido del técnico vasco estuvo sobre la mesa de esa charla de la manera más clara y directa de la temporada. Hace una semana, antes del partido ante el Athletic Club, se hablaba internamente de un examen final de siete días y tres partidos, contando el duelo de San Mamés, el del Celta y el del City", indica.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Real Madrid Xabi Alonso Zinedine Zidane Jürgen Klopp

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA