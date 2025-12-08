Xabi Alonso cerca de irse del Real Madrid: ¿cuáles son los candidatos de peso a reemplazarlo?

Hay crisis en Real Madrid. Y es que la última caída a manos del Celta de Vigo ha golpeado a la dirección técnica de Xabi Alonso, la cual saldría -según apuntan en España- si es que pierde ante el Manchester City.
Por eso, el futuro de Xabi Alonso en el Real Madrid depende de lo que haga su equipo contra el elenco inglés este miércoles en el Santiago Bernabéu por la Champions League. A raíz de ello, el diario español El Mundo reporta sobre los dos entrenadores que son del gusto de la dirigencia blanca, en caso de que su actual DT sea despedido.
El primero es Zinedine Zidane. Actualmente, el también exentrenador del Real Madrid no tiene equipo desde su salida del club, en 2021.