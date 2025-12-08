Xabi Alonso cerca de irse del Real Madrid: ¿cuáles son los candidatos de peso a reemplazarlo?

A Zidane le faltó ganar la Copa del Rey como DT del Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Javier Zorrilla

Ya conoce lo que es la interna de la 'Casa Blanca' y sabe lo que es tener éxito con el considerado mejor club del Siglo XX.

Resulta que alcanzó tres Champions League como DT merengue. Desde hace meses en tierras francesas se da cuenta que será el reemplazo de Didier Deschamps en la Selección de Francia tras el Mundial 2026, aunque -de momento- no hay nada firmado.

Por otra parte, el otro candidato para arribar al Real Madrid es el alemán Jürgen Klopp, quien lo ganó todo como DT del Liverpool.

Tras su salida de Anfield en el año 2024, no ha vuelto a dirigir y actualmente se desempeña como director de Fútbol del RB Leipzig, uno de los elencos protagonistas de la Bundesliga.

Lo que se dice de Xabi Alonso en España

El citado meddio menciona lo que se comenta entre los pasillos del Real Madrid respecto a Xabi Alonso.

"El despido del técnico vasco estuvo sobre la mesa de esa charla de la manera más clara y directa de la temporada. Hace una semana, antes del partido ante el Athletic Club, se hablaba internamente de un examen final de siete días y tres partidos, contando el duelo de San Mamés, el del Celta y el del City", indica.