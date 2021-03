Erling Haaland, delantero de Borussia Dortmund. | Fuente: AFP

El delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, señaló este lunes en la concentración de su Selección de Noruega que los rumores sobre el interés de grandes equipos europeos no le preocupan y que aún tiene contrato.



"Todavía tengo tres años de contrato. No me altero por eso", declaró Erling Haaland en la primera rueda de prensa de la concentración noruega en Marbella, según recogieron medios de este país.



Haaland y otros cuatro internacionales más que actúan en la liga alemana podrán jugar finalmente este miércoles contra Gibraltar, en el debut en la fase de clasificación para el Mundial, una vez que las autoridades alemanas han decidido relajar las cuarentenas para deportistas profesionales por la pandemia de coronavirus.



Además se refirió también al incidente del pasado fin de semana al terminar el partido contra el Colonia (2-2), cuando tiró al suelo la camiseta que le había pedido el español Jorge Meré. "No se si os fijasteis cuando salí del campo, pero estaba bastante enojado. Fue una reacción equivocada tirar la camiseta, lo lamento. No fui capaz de controlarme, estaba muy enfadado", dijo.



Noruega no juega una fase final de un gran torneo desde hace más de dos decenios, de ahí que sea importante tener un buen arranque para poder luchar por clasificar a Qatar 2022. Ante ello, el delantero de 20 años se encuentra optimista para llegar al próximo Mundial.



"Noruega debe ser un rival difícil y debemos demostrarlo ahora. Esto empieza el miércoles, tenemos que empezar a ganar partidos. Quiero jugar una fase final con mi país, espero que ocurra", concluyó Haaland, que está en la mira de Real Madrid, Barcelona, Manchester City y Chelsea.





NUESTROS PODCASTS

Un año después del primer confinamiento total por la pandemia de coronavirus, la mayor parte de Italia vuelve a estar confinada con la prohibición de salir de casa si no es para trabajar o motivos de necesidad, esto debido al incremento de casos de Covid19. ¿Tendremos tercera ola en el Perú? El Dr. Elmer Huerta explicó que esto ocurriría cuando cambie el clima en el país, además de la expansión de las variantes por el virus.

Newsletter "Fútbol como Cancha"



No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana