Capello aseguró que no mintió sobre lo que dijo Van Nistelrooy. | Fuente: AFP

El extécnico del Real Madrid, Fabio Capello, aseguró que no inventó los comentarios de Rudd van Nistelrooy sobre los vestuarios del club blanco. El italiano, en entrevista con la Cadena Ser, también contó que Ronaldo no quiso bajar de peso.

"Me dijo tiempo después que había olor [a alcohol]. Yo no miento y no me voy a inventar nada sobre alguien que me encantó como jugador y como persona. A mí nunca me olió a alcohol. Yo estaba en otra zona. No vamos a hacer de esto algo importante", afirmó Capello.

Asimismo, contó que Ronaldo no bajó de peso y perdió su nivel. "Tenía una calidad impresionante, cuando le puse junto a Van Nistelrooy, pensaba que podían meter muchos goles y perdimos seis partidos. Es verdad que estaba muy gordo y no quería controlar y bajar de peso. Sobre el papel era la mejor pareja, en el campo de los peores. El resultado no fue muy bueno", añadió Capello.

Fabio Capello entrenó al Real Madrid en dos etapas, 1997 y 2007, y conquistó dos Ligas de España. El extécnico italiano es considerado como uno de los mejores entrenadores del conjunto blanco.