James Rodríguez sería el reemplazo de Marco Asensio en el Real Madrid | Fuente: EFE

Todo parecía indicar que el destino de James Rodriguez era el Atlético Madrid, pero un cambio de última hora indica que la parada del colombiano será otra, informó el portal Don Balón. El motivo por el cual James no se sumará al conjunto 'colchonero' es la dura lesión de Marco Asensio, sufrida en el duelo del Real Madrid ante Arsenal por la International Champions Cup.

"El futuro de James Rodríguez podría sufrir un giro radical. Aunque lo tenía todo prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid, donde firmaría por cuatro años, a razón de unos 10 ‘kilos’ por campaña y vestiría el ‘10’ de Ángel Correa, ahora todo ha quedado en ‘stand by’ y el acuerdo amenaza con saltar por los aires", aseguró el medio español.



"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Marco Asensio por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", había informado el club merengue en su cuenta oficial.

Cabe resaltar que el consejero delegado del Atlético Madrid, Gil Marín, mostró su gusto por James Rodríguez : "Me consta que él no quiere seguir en el Madrid y me consta también que el Real Madrid no quiere que él continué, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que venga. Eso sería muy bonito", expresó a ESPN.