Paul Pogba volvió al Manchester United en el 2016 proveniente de Juventus, | Fuente: AFP

No es un secreto que Paul Pogba no está feliz en el Manchester United. Desde hace meses, los medios europeos hablan sobre el descontento del mediocampista francés con los 'Red Devils' y el interés de parte del Real Madrid por sus servicios, aunque hasta ahora no se haya podido concretar su pase.

En esta ocasión, sabiendo de la situación de Paul Pogba, su representante Mino Raiola lanzó duros calificativos contra el Manchester United. El italiano aseguró que es un club donde las máximas estrellas del fútbol habrían arruinado su carrera y donde no existe un proyecto en el aspecto deportivo.

"Por Paul Pogba me peleé con Alex Ferguson, pues fue el único que nunca lo aceptó. Ahora el problema de él es el Manchester United: un club fuera de la realidad y sin un proyecto deportivo. No llevaría a nadie ahí, arruinarían hasta Diego Maradona, Pelé y Maldini. Él necesita un equipo como lo fue Juventus en su momento", dijo al diario italiano 'La Repubblica'.

Paul Pogba pegó la vuelta al Manchester United a mediados del 2016 luego de que pagaran una importante suma de dinero al Juventus por sus servicios. Incluso, la 'Vecchia Signora' apareció en los últimos días como otro de los equipos interesados en fichar al francés junto al Real Madrid.