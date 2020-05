El conjunto blanco busca un nuevo refuerzo. | Fuente: AFP

Lucas Hernández es otra de las figuras de la Selección de Francia en ser pretendida por el Real Madrid. Según Don Balón, el técnico Zinedine Zidane lo quiere como uno de sus refuerzos para la nueva temporada de LaLiga, pues ya se había interesado en él en su primera vez dirigiendo al club blanco.

"Zinedine Zidane no dudó en pedir el fichaje de Lucas Hernández para el Real Madrid en diversas ocasiones. El por aquel entonces jugador del Atlético de Madrid era muy del gusto del preparador francés. Ya le conocía perfectamente, y había visto su evolución a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Pero fue en el Mundial de Rusia donde quedó enamorado de él", afirmó el medio español.

Asimismo, destacó a Hernández por encima de otras figuras que ya fueron fichadas por el Real Madrid. "Rápido, fuerte, contundente, seguro, con buen manejo de balón, polivalente, pudiendo jugar como central o lateral zurdo… y con una gran experiencia, a pesar de ser muy joven aún, 24 años. Se lo reclamó a Florentino Pérez, antes que traer a Eder Militao o Ferland Mendy, dos jugadores a los que no veía necesarios, en caso de llegar el internacional galo. Pero el presidente no le hizo caso, y fue el Bayern Munich el que pagó la friolera de 80 millones de euros por él", añadió el portal.

Sin embargo, en la Bundesliga no ha logrado brillar como lo hizo en Atlético de Madrid. "Es cierto que, cuando lo ha hecho, tampoco ha estado mal, pero le pesa su elevado precio. Ahora, está cerca de reaparecer, pero se topará con la competencia de David Alaba, Alphonso Davies, Jerome Boateng, Benjamin Pavard… y un Niklas Süle que también está lesionado. Lucas no acaba de encontrar su sitio, y no es feliz en Alemania, planteándose un nuevo cambio de aires", aseguró la revista.

Pese a todo, el técnico del Real Madrid lo quiere esta temporada. "Algo que Zidane espera que aproveche el Madrid, esta vez sí, para hacerse con sus servicios. Lo quiere sí o sí, y no quiere dejar escapar la oportunidad. Deberán de pagar más o menos lo mismo que costó en verano. Una cantidad muy a tener en cuenta", concluyó.