Franco Mastantuono es presentado como nuevo jugador de Real Madrid: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Mastantuono con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez.
Mastantuono con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez. | Fuente: Real Madrid
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Tras cumplir 18 años, Franco Mastantuono firmó contrato por seis temporadas y jugará con la camiseta '30' de Real Madrid.

El nuevo jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono, celebró la mayoría de edad en un acto privado rodeado de sus seres queridos y representante antes de ser presentado como nuevo jugador del cuadro merengue.

"Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo", inició su discurso Mastantuono, sin leer ningún escrito e improvisando tras escuchar el recibimiento del presidente Florentino Pérez.

"Estoy muy contento, quiero transmitir alegría porque va a ser un día recordado para mi historia. Agradezco a mi gente, a mamá, papá, mis hermanos, que son indispensables para mí. Los quiero mucho y quiero que lo disfruten como yo. A mi grupo de amigos y de trabajo, que siempre están ahí, sin ellos no habría sido posible. Y a mi familia, abuelos y tíos, que han viajado para estar en este momento tan feliz", agregó con los agradecimientos.

Por su parte, el presidente del cuadro español Florentino Pérez le dio la bienvenida y lo colocó como una de las mayores promesas del fútbol mundial.

"Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol. Hemos tenido que esperar hasta hoy, 14 de agosto, el día en el que cumple 18 años, para presentar a un jugador que muchas veces ha soñado con este momento. Hoy damos la bienvenida a Franco Mastantuono", apuntó.

Mastantuono se suma a la lista de futbolistas argentino en el Real Madrid. Ángel Di María y Nico Paz son los últimos casos. 

Franco Mastantuono Real Madrid Fichajes 2025

