¿El reemplazo de Benzema?: "Harry Kane sería un gran fichaje para el Real Madrid"

El futuro de Karim Benzema mantiene en vilo el ataque del Real Madrid. La ‘Casa Blanca’ ofreció renovar con su capitán, pero desde España señalan que el entorno del francés presentó a la directiva merengue una megaoferta del al Ittihad de Arabia, con lo que la posibilidad de su salida es considerable.

Ante ese escenario, en el Real Madrid piensan en alternativas para su ataque. Uno de los nombres que, por características, podría ocupar la plaza vacante que dejaría el francés es Harry Kane. El inglés es goleador y figura del Tottenham, por lo que el exdelantero Dimitar Berbatov consideró que se trataría de una buena incorporación para los blancos.

“Por la forma en la que Kane juega, sería un gran fichaje para cualquier equipo del mundo. Creo que por su legado se quedará aquí (Tottenham), pero si decidiera irse, al Real Madrid, por ejemplo, sería un gran fichaje. Eso sí, costará mucho dinero, porque conozco a Daniel Levy y pedirá mucho por su estrella. Sería interesante verlo, porque no hay muchos jugadores ingleses que se hayan ido de Inglaterra, porque la Premier seguramente sea la mejor liga y todos quieren estar ahí”, dijo en entrevista con ‘EFE’.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Harry Kane es el tercer máximo goleador histórico de la Premier League (204)Fuente: Instagram

¿Harry Kane al Real Madrid?

Harry Kane es el goleador histórico del Tottenham y en esta temporada solo quedó detrás de Erling Haaland en la lista de máximos anotadores del torneo inglés. Asimismo, el delantero está solo a cinco goles de superar a Wayne Rooney como segundo máximo anotador en toda la historia de la Premier.

Su salida de Londres no sería sencilla, pues el contrato de ‘Hurrykane’ con Tottenham es hasta junio del 2024. El inglés es además el símbolo del equipo.

“Su reputación y su legado en el Tottenham es tan grande ahora que no creo que se vaya a ir. Creo que se quedará porque no puede permitirse dañar eso y echarlo a perder. Cuando piensas en los 'Spurs', piensas en Harry Kane, y cuando dices 'Spurs', piensas en Harry Kane. Creo que debería quedarse y seguro que en algún momento con él ganan un título”, consideró Dimitar Berbatov.

No obstante, uno de los factores que podría impulsar la marcha de Harry Kane es su palmarés. Con el Tottenham no ha ganado un solo título en su carrera, mientras que en el Real Madrid encontraría a un club acostumbrado a ser protagonista luchando por todo. El último trofeo de los ‘Spurs’ fue en 2008, con Berbatov en la plantilla.

“Marqué en aquella final y fue increíble. Ganamos al Chelsea, que tenía un gran equipo, con Drogba, Lampard, Terry... Después de aquel partido pensé que los 'Spurs' tenían una mentalidad ganadora y que iban a empezar a ganar títulos, pero no ha ocurrido. Han pasado quince años, mucho tiempo, y no ha habido otro título. En algún momento lo conseguirán, seguro. No sé cuándo, pero lo tienen todo, un gran estadio, Harry Kane y Heung-min Son como líderes del equipo...”, concluyó el búlgaro.

NUESTROS PODCASTS

Junta Nacional de Justicia: en boca de todos

La Junta Nacional de Justicia ha tomado protagonismo en el escenario político actual, que está marcado por la posibilidad de inhabilitar a una exfiscal de la Nación y los cuestionamientos al nuevo Defensor del Pueblo. Pero, ¿cuál es la importancia de esta institución en el sistema democrático del país? Todos los detalles se encuentran en el siguiente informe.