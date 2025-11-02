Duro panorama para Real Madrid: jugará seis partidos seguidos en condición de visitante

Real Madrid es el líder de LaLiga con su goleada 4-0 sobre el Valencia. Ahora se le viene la Champions League, aunque en el corto plazo tiene un duro panorama.

Sucede que el calendario del Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, será exclusivo fuera de casa ya que el cuadro merengue tiene seis partidos consecutivos en condición de visitante. No hará de local en el Estadio Santiago Bernabéu a lo largo de todo este mes de noviembre.

Todo dará inicio el martes 4 de noviembre. En Anfield, Real Madrid jugará nada más y nada menos que ante Liverpool por la cuarta fecha de la fase liga en la Champions League.

Real Madrid y sus cotejos fuera de casa, con hora española.Fuente: Google

Real Madrid y sus partidos de visitante

Luego, el domingo 8 de noviembre, la 'Casa Blanca' irá a Vallecas para chocar contra el Rayo Vallecano por la liga española de primera división.

Después se viene la para por fecha FIFA y tras ello es que será, el 23 de noviembre, su visita al Elche. La actividad en la Champions League volverá para el más exitoso en el fútbol español con su cotejo frente al Olympiacos en tierras griegas.

En lo que tiene que ver con el fin de noviembre, el domingo 30, Real Madrid saldrá de la capital española para jugar contra el siempre complicado Girona.

Por último, pero no menos importante, los blancos visitarán nada más y nada menos que al Athletic Club en Bilbao. Una plaza que, en su mayoría, le trae problemas por LaLiga.

Lo que fue la victoria del Real Madrid sobre Valencia

Kylian Mbappé enlazó ocho jornadas consecutivas marcando, autor de un doblete con un penal (19') y un tanto en la sexta asistencia que recibe de Arda Güler (31').

Tras Vinicius Junior fallar un penal, Jude Bellingham firmaba el tercero al borde del descanso. El partido decayó en el segundo acto Álvaro Carreras cerró en el minuto 82 la goleada con un zurdazo al ángulo.